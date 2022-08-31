Роджерс получит только треть от денег за Фофана

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс получит в свое распоряжение только треть от денег, вырученных за защитника Весле Фофана.

Пройдя медобследование в Нью-Йорке, сегодня Фофана должен официально присоединиться к "Челси" по сделке стоимостью 70 миллионов фунтов.

Однако The Telegraph утверждает, что из этой суммы Роджерс сможет потратить только около 33 процентов до закрытия летнего трансферного окна.

Это связано как с финансовым фейр-плей, так и с тем, что 25 процентов "лисы" обязаны отдать бывшему клубу Весле "Сент-Этьену".

Таким образом, Роджерс не сможет совершить никаких крупных приобретений, а заменой Фофана, вероятно, станет Ваут Фас из "Реймса" за 15 млн. фунтов.

Добавим, этим летом "Лестер" пока не пригласил ни одного полевого игрока, лишь подписав Алекса Смитиса на роль запасного голкипера.


Метки Лестер, Роджерс, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1012

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 31.08.2022 12:37 # puhovik-vengera
    Тайцы пидоры
    Броджерс вали с этой помойки!

    (ответить)

  2. tursa 31.08.2022 12:18 # tursa
    роджерсу надо срочно сливаться из этой помойки

    (ответить)

  3. jirrort 31.08.2022 12:04 # jirrort
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: