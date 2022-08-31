Роджерс получит только треть от денег за Фофана

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс получит в свое распоряжение только треть от денег, вырученных за защитника Весле Фофана.

Пройдя медобследование в Нью-Йорке, сегодня Фофана должен официально присоединиться к "Челси" по сделке стоимостью 70 миллионов фунтов.



Однако The Telegraph утверждает, что из этой суммы Роджерс сможет потратить только около 33 процентов до закрытия летнего трансферного окна.



Это связано как с финансовым фейр-плей, так и с тем, что 25 процентов "лисы" обязаны отдать бывшему клубу Весле "Сент-Этьену".



Таким образом, Роджерс не сможет совершить никаких крупных приобретений, а заменой Фофана, вероятно, станет Ваут Фас из "Реймса" за 15 млн. фунтов.



Добавим, этим летом "Лестер" пока не пригласил ни одного полевого игрока, лишь подписав Алекса Смитиса на роль запасного голкипера.