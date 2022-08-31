Гвардиола недоволен, что "Сити" приходится постоянно отыгрываться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда однажды поплатится и не сможет совершить камбэк, если будет позволять соперникам вести в счете.

По ходу четырех из шести последних матчей Премьер-Лиги "Сити" уступал в два мяча. И хотя ни одного из них "горожане" не проиграли, включая победу 4:2 над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд, чрезмерная податливость обороны напрягает Гвардиолу.



"Мы всегда забивали много голов и чуть-чуть пропускали, а теперь мы много забиваем и много пропускаем. Если мы не остановим это, нам будет сложно. Мы должны стараться этого избегать".



"Мы не всегда сможем забивать по четыре-пять голов ради победы в матче. В предыдущие годы у нас возникали сложности, когда нужно было отыгрываться. Сейчас мы доказываем, что можем делать этого, но мы должны избегать этого. Это риск. Однажды мы не сможем отыграться", — цитирует Гвардиолу The Independent.