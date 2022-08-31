Светская хроника за среду

Светская хроника "Челси" предложил 77.4 млн. фунтов за Йошко Гвардиола. Шон Дайч может возглавить "Борнмут". Netflix и Amazon хотят снять документальный фильм про "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Эвертон" отпустит нападающего Энтони Гордона в "Челси" только за 70 миллионов фунтов. (The Sun)

"Челси" предложил 77.4 млн. фунтов за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (The Guardian)

"Манчестер Юнайтед" позволит Аарону Ван-Биссаке уйти, если сможет заполучить защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (90min)

В "Юнайтед" уверены, что нападающий Криштиану Роналду впечатлился приобретениями Каземиро с Антони и теперь останется в клубе. (The Sun)

"Арсенал" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Шахтера" Михаиле Мудрике. (Metro)

"Эвертон" и "Лидс" решили составить конкуренцию "Саутгемптону" в борьбе за вингера ПСВ Код Гакпо. (The Telegraph)

"Эвертон" возобновил интерес к нападающему "Уотфорда" Жоао Педро. (Daily Mail)

Полузащитник ПСЖ Идриса Гейе летит в Англию, чтобы воссоединиться с "Эвертоном". (The Athletic)

"Лестер" обсуждает покупку защитника "Реймса" Ваута Фаса за 17.2 млн. фунтов. (Daily Mail)

До закрытия трансферного окна "Фулхэм" надеется усилиться Виллианом, Левеном Курзава из ПСЖ, Джастином Клюйвертом из "Ромы" и Бамбой Дьенгом из "Марселя". (The Telegraph)

Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли направляется в "Ноттингем Форест" за 2.25 млн. фунтов. (The Athletic)

"Барселона" готова обратиться к варианту с защитником "Арсенала" Эктором Беллерином, если не сможет заполучить Хуана Фойта из "Вильярреала". (90min)

"Брайтон" хочет полузащитника "Челси" Билли Гилмора. (Daily Mail)

Другое

Шон Дайч — фаворит букмекеров на роль нового главного тренера "Борнмута". (Daily Mirror)

Бывший наставник "Вулверхэмптона" Сэм Чан ушел из жизни в возрасте 90 лет. (BBC)

Netflix и Amazon сражаются за право снять документальный фильм про "Юнайтед". (The Sun)

Бывший нападающий "Челси" Тимо Вернер сделал хет-трик за первый тайм в "РБ Лейпциг". (The Sun)

12-летний Кай Руни, сын Уэйна Руни, стал моделью для Puma. (The Sun)

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летним трансгендером. (Marca)


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Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2380

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 31.08.2022 11:10 # slavaukraine
    Ман Сити или Тоттенхэм возьмут АПЛ? Ммммм????7

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  2. thegodfather 31.08.2022 11:09 # thegodfather
    Императорси будут на троне. Нужно немного подождать.
    Джеймс, канте фофана в строю, броя в нвпадении и пойдет е5очка е6очка!!!!

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  3. quavo 31.08.2022 11:08 # quavo
    Гана то топарик жуткий, какой нах эвертон

    (ответить)

  4. zheka000000 31.08.2022 11:07 # zheka000000
    Челси в кризисе, братишки(

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  5. v-0987654321 31.08.2022 11:04 # v-0987654321
    Хахахаха

    ПенсЛОХи шо с вашими Еблойдами

    Не хотел заходить на ФАПЛ вовремя отдыха
    Но Такое наслаждение нельзя упускать

    Хахахаха пенсы они таак лаахи прям как хахлы

    Животные суки сааасссааааать

    Дааааааааааааааааа ой как зеабись ой как хорошо

    Артур и jirrort мои личные конченные ЛОХи

    (ответить)

  6. sausage 31.08.2022 11:01 # sausage
    А чё так вдруг быстро Челси из главного претендента на чемпик и ЛЧ превратился в говно команду, а игроки из абсолютных топов в днищ? Как-то не похоже на местных пенсов, всегда такие адекватные и последовательные люди были...
    Говорил я им, рано вы Ливерпуль с Клоппом хороните, смотрите лучше на проблемы своего клуба. Но их тогда не было, только вот-вот появились) Удивительные всё-таки твари, эти фапловские пенсы.
    Кстати, кто знает, они везде такие? У меня два корешка пенсы прожжённые, один с 90-х за них топит, другой, как и местные, с начала эры Абрамовича. И вполне адекватные парни, без каких-либо шапкозакидательских настроений и с понимание процессов, и хороших, и плохих в команде. Наверное потому, что играли в футбол в своё время, а не по фифе и говно-блогерам понимают, что на поле происходит. Ну а доля фанатского ура-патриотизма есть у каждого из нас.

    (ответить)

  7. iskander8sg 31.08.2022 10:56 # iskander8sg
    https://youtu.be/H6iH-HYPWZM
    А вот и видосик, как сепар здох в "Сепаре".
    Красиво.

    (ответить)

  8. thegodfather 31.08.2022 10:55 # thegodfather
    Императоры вчера не пррадовали, ни результатом ни игрой.
    Но порадуют сегодня, следим все за трансферами гегемоньси, будет горячооооо!!!!!!!

    (ответить)

  9. roberto-89 31.08.2022 10:55 # roberto-89
    Удачи Ноттингем Форест братишки )))) пхехехеехехехехеххехехехе

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  10. roberto-89 31.08.2022 10:51 # roberto-89
    Суп супчик пхееххееххеехехехехеехехехехехе

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  11. jirrort 31.08.2022 10:43 # jirrort
    План действий таков - Тухель сосёт в АПЛ,но выходит из группы лч с первого места.В декабре его увольняют и приходит Почетино, который прокачивает полную молодыми топарями команду и раскрывает по максимуму их талант как он это умеет лучше всех в мире. Почетино разъебывает всех в плей-офф ЛЧ и забирает кубок. А в своём первом полноценном сезоне берёт АПЛ. КАМОН КРАСИВО!!!

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  12. iskander8sg 31.08.2022 10:42 # iskander8sg
    Ровно 4 года назад подохла псина, что собиралась брать Киев))
    Ведь был же знак для кацапского отребья, но мозгов не хватило понять.

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  13. kipeloff89 31.08.2022 10:39 # kipeloff89
    Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летним трансгендером. (Marca)

    Топовый нап, 10ку голов между ног забьет 100%

    (ответить)

  14. trent 31.08.2022 10:36 # trent
    "Арсенал" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Шахтера" Михаиле Мудрике. (Metro)

    Oxyeть как удивлюсь, если Палкин его таки отпустит, в идеале бы на 20-25 евро сошлись. Не верю, что Мудрик сам отказывался от перехода в Брентфорд или Байер, скорее Шахта поставила цену в 30+ евро, поэтому сделка до сих пор не состоялась.

    (ответить)

  15. great-alexander 31.08.2022 10:36 # great-alexander
    хохлов продолжают массово сжигать на Херсонском направлении
    какая жесть, просто тонны жаренной свино-хохлятины

    Зеленский сделал это лишь бы получить пару часов фейкового пиара, который был позавчера и уже стух

    (ответить)

  16. slash-lfc 31.08.2022 10:26 # slash-lfc
    У пидорастерки день начался ))

    (ответить)

  17. thegodfather 31.08.2022 10:19 # thegodfather
    Оруууу орки горят в херсоне. День зае6ись начался

    (ответить)

  18. chelseaaaa 31.08.2022 10:17 # chelseaaaa
    Сейчас более менее вменяемые игроки будут впариваться Челси за доxуя денег... Всех топов уже упустили, что уж и говорить если за Фофана просят чуть ли не сотку, аxуеть

    (ответить)

  19. vagifspurs 31.08.2022 10:10 # vagifspurs
    Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли направляется в "Ноттингем Форест" за 2.25 млн. фунтов. (The Athletic)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95267/

    19 пошёл, остановите кто нибудь эту машину.

    (ответить)

  20. great-alexander 31.08.2022 10:03 # great-alexander
    Помер горбачев- помрет и украина)))

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