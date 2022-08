Светская хроника за среду

"Челси" предложил 77.4 млн. фунтов за Йошко Гвардиола. Шон Дайч может возглавить "Борнмут". Netflix и Amazon хотят снять документальный фильм про "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Эвертон" отпустит нападающего Энтони Гордона в "Челси" только за 70 миллионов фунтов. (The Sun)



"Челси" предложил 77.4 млн. фунтов за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (The Guardian)



"Манчестер Юнайтед" позволит Аарону Ван-Биссаке уйти, если сможет заполучить защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (90min)



В "Юнайтед" уверены, что нападающий Криштиану Роналду впечатлился приобретениями Каземиро с Антони и теперь останется в клубе. (The Sun)



"Арсенал" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Шахтера" Михаиле Мудрике. (Metro)



"Эвертон" и "Лидс" решили составить конкуренцию "Саутгемптону" в борьбе за вингера ПСВ Код Гакпо. (The Telegraph)



"Эвертон" возобновил интерес к нападающему "Уотфорда" Жоао Педро. (Daily Mail)



Полузащитник ПСЖ Идриса Гейе летит в Англию, чтобы воссоединиться с "Эвертоном". (The Athletic)



"Лестер" обсуждает покупку защитника "Реймса" Ваута Фаса за 17.2 млн. фунтов. (Daily Mail)



До закрытия трансферного окна "Фулхэм" надеется усилиться Виллианом, Левеном Курзава из ПСЖ, Джастином Клюйвертом из "Ромы" и Бамбой Дьенгом из "Марселя". (The Telegraph)



Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли направляется в "Ноттингем Форест" за 2.25 млн. фунтов. (The Athletic)



"Барселона" готова обратиться к варианту с защитником "Арсенала" Эктором Беллерином, если не сможет заполучить Хуана Фойта из "Вильярреала". (90min)



"Брайтон" хочет полузащитника "Челси" Билли Гилмора. (Daily Mail)



Другое



Шон Дайч — фаворит букмекеров на роль нового главного тренера "Борнмута". (Daily Mirror)



Бывший наставник "Вулверхэмптона" Сэм Чан ушел из жизни в возрасте 90 лет. (BBC)



Netflix и Amazon сражаются за право снять документальный фильм про "Юнайтед". (The Sun)



Бывший нападающий "Челси" Тимо Вернер сделал хет-трик за первый тайм в "РБ Лейпциг". (The Sun)



12-летний Кай Руни, сын Уэйна Руни, стал моделью для Puma. (The Sun)



Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летним трансгендером. (Marca)