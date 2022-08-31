Светская хроника за среду
"Челси" предложил 77.4 млн. фунтов за Йошко Гвардиола. Шон Дайч может возглавить "Борнмут". Netflix и Amazon хотят снять документальный фильм про "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Эвертон" отпустит нападающего Энтони Гордона в "Челси" только за 70 миллионов фунтов. (The Sun)
"Челси" предложил 77.4 млн. фунтов за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (The Guardian)
"Манчестер Юнайтед" позволит Аарону Ван-Биссаке уйти, если сможет заполучить защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. (90min)
В "Юнайтед" уверены, что нападающий Криштиану Роналду впечатлился приобретениями Каземиро с Антони и теперь останется в клубе. (The Sun)
"Арсенал" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Шахтера" Михаиле Мудрике. (Metro)
"Эвертон" и "Лидс" решили составить конкуренцию "Саутгемптону" в борьбе за вингера ПСВ Код Гакпо. (The Telegraph)
"Эвертон" возобновил интерес к нападающему "Уотфорда" Жоао Педро. (Daily Mail)
Полузащитник ПСЖ Идриса Гейе летит в Англию, чтобы воссоединиться с "Эвертоном". (The Athletic)
"Лестер" обсуждает покупку защитника "Реймса" Ваута Фаса за 17.2 млн. фунтов. (Daily Mail)
До закрытия трансферного окна "Фулхэм" надеется усилиться Виллианом, Левеном Курзава из ПСЖ, Джастином Клюйвертом из "Ромы" и Бамбой Дьенгом из "Марселя". (The Telegraph)
Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли направляется в "Ноттингем Форест" за 2.25 млн. фунтов. (The Athletic)
"Барселона" готова обратиться к варианту с защитником "Арсенала" Эктором Беллерином, если не сможет заполучить Хуана Фойта из "Вильярреала". (90min)
"Брайтон" хочет полузащитника "Челси" Билли Гилмора. (Daily Mail)
Другое
Шон Дайч — фаворит букмекеров на роль нового главного тренера "Борнмута". (Daily Mirror)
Бывший наставник "Вулверхэмптона" Сэм Чан ушел из жизни в возрасте 90 лет. (BBC)
Netflix и Amazon сражаются за право снять документальный фильм про "Юнайтед". (The Sun)
Бывший нападающий "Челси" Тимо Вернер сделал хет-трик за первый тайм в "РБ Лейпциг". (The Sun)
12-летний Кай Руни, сын Уэйна Руни, стал моделью для Puma. (The Sun)
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летним трансгендером. (Marca)
31.08.2022 10:00
Просмотров: 2380
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Последние комментарии:
Ман Сити или Тоттенхэм возьмут АПЛ? Ммммм????7
(ответить)
Императорси будут на троне. Нужно немного подождать.
Джеймс, канте фофана в строю, броя в нвпадении и пойдет е5очка е6очка!!!!
(ответить)
Гана то топарик жуткий, какой нах эвертон
(ответить)
Челси в кризисе, братишки(
(ответить)
Хахахаха
ПенсЛОХи шо с вашими Еблойдами
Не хотел заходить на ФАПЛ вовремя отдыха
Но Такое наслаждение нельзя упускать
Хахахаха пенсы они таак лаахи прям как хахлы
Животные суки сааасссааааать
Дааааааааааааааааа ой как зеабись ой как хорошо
Артур и jirrort мои личные конченные ЛОХи
(ответить)
А чё так вдруг быстро Челси из главного претендента на чемпик и ЛЧ превратился в говно команду, а игроки из абсолютных топов в днищ? Как-то не похоже на местных пенсов, всегда такие адекватные и последовательные люди были...
Говорил я им, рано вы Ливерпуль с Клоппом хороните, смотрите лучше на проблемы своего клуба. Но их тогда не было, только вот-вот появились) Удивительные всё-таки твари, эти фапловские пенсы.
Кстати, кто знает, они везде такие? У меня два корешка пенсы прожжённые, один с 90-х за них топит, другой, как и местные, с начала эры Абрамовича. И вполне адекватные парни, без каких-либо шапкозакидательских настроений и с понимание процессов, и хороших, и плохих в команде. Наверное потому, что играли в футбол в своё время, а не по фифе и говно-блогерам понимают, что на поле происходит. Ну а доля фанатского ура-патриотизма есть у каждого из нас.
(ответить)
https://youtu.be/H6iH-HYPWZM
А вот и видосик, как сепар здох в "Сепаре".
Красиво.
(ответить)
Императоры вчера не пррадовали, ни результатом ни игрой.
Но порадуют сегодня, следим все за трансферами гегемоньси, будет горячооооо!!!!!!!
(ответить)
Удачи Ноттингем Форест братишки )))) пхехехеехехехехеххехехехе
(ответить)
Суп супчик пхееххееххеехехехехеехехехехехе
(ответить)
План действий таков - Тухель сосёт в АПЛ,но выходит из группы лч с первого места.В декабре его увольняют и приходит Почетино, который прокачивает полную молодыми топарями команду и раскрывает по максимуму их талант как он это умеет лучше всех в мире. Почетино разъебывает всех в плей-офф ЛЧ и забирает кубок. А в своём первом полноценном сезоне берёт АПЛ. КАМОН КРАСИВО!!!
(ответить)
Ровно 4 года назад подохла псина, что собиралась брать Киев))
Ведь был же знак для кацапского отребья, но мозгов не хватило понять.
(ответить)
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летним трансгендером. (Marca)
Топовый нап, 10ку голов между ног забьет 100%
(ответить)
"Арсенал" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Шахтера" Михаиле Мудрике. (Metro)
Oxyeть как удивлюсь, если Палкин его таки отпустит, в идеале бы на 20-25 евро сошлись. Не верю, что Мудрик сам отказывался от перехода в Брентфорд или Байер, скорее Шахта поставила цену в 30+ евро, поэтому сделка до сих пор не состоялась.
(ответить)
хохлов продолжают массово сжигать на Херсонском направлении
какая жесть, просто тонны жаренной свино-хохлятины
Зеленский сделал это лишь бы получить пару часов фейкового пиара, который был позавчера и уже стух
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У пидорастерки день начался ))
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Оруууу орки горят в херсоне. День зае6ись начался
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Сейчас более менее вменяемые игроки будут впариваться Челси за доxуя денег... Всех топов уже упустили, что уж и говорить если за Фофана просят чуть ли не сотку, аxуеть
(ответить)
Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли направляется в "Ноттингем Форест" за 2.25 млн. фунтов. (The Athletic)
Источник: http://fapl.ru/posts/95267/
19 пошёл, остановите кто нибудь эту машину.
(ответить)
Помер горбачев- помрет и украина)))
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