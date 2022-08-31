Сака намекнул на новый контракт с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака намекнул на скорое подписание нового контракта со своим родным клубом.

Сака добился колоссального прогресса после своего дебюта в 2019 году и в свои 20 лет является одним из определяющих игроков "Арсенала".



Ранее в августе главный тренер "канониров" Микель Артета заявил, что "очень уверен" в продлении сотрудничества с Сака, и Букайо чувствует то же самое.



"Да, я разделяю его уверенность".



"Я по-настоящему чувствую любовь своих партнеров по команде, своих тренеров, а также фанатов. Поэтому да, я чувствую, что меня здесь по-настоящему любят", — цитирует Сака The Independent.