Сака намекнул на новый контракт с "Арсеналом"
Вингер "Арсенала" Букайо Сака намекнул на скорое подписание нового контракта со своим родным клубом.
Сака добился колоссального прогресса после своего дебюта в 2019 году и в свои 20 лет является одним из определяющих игроков "Арсенала".
Ранее в августе главный тренер "канониров" Микель Артета заявил, что "очень уверен" в продлении сотрудничества с Сака, и Букайо чувствует то же самое.
"Да, я разделяю его уверенность".
"Я по-настоящему чувствую любовь своих партнеров по команде, своих тренеров, а также фанатов. Поэтому да, я чувствую, что меня здесь по-настоящему любят", — цитирует Сака The Independent.
31.08.2022 09:00
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Я хочу Саку, братишки
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Будущий КОРОЛЬ, в скором времени должен перейти к нам на повышение.
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