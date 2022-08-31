Клопп хочет, чтобы владельцы "Ливерпуля" "рискнули" на трансферном рынке

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал владельцев своего клуба "рискнуть чуть больше" и купить ему полузащитника.

Уже в самом начале нового сезона "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм, и особенно остро ощущается дефицит игроков в центре поля.

Клопп уже сказал, что он открыт к приглашению полузащитника. Теперь Юрген ждет, раскошелятся ли американские владельцы "красных" на новичка.

"Можно ли сказать, что я чересчур доволен поддержкой владельцев? Если я отвечу "не знаю", вы раздуете эту тему. Что вы имеете ввиду под "поддержкой"?

Всегда ли это легко? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи на публике? Нет".

"Порой я был бы готов рискнуть чуть больше, но это не мне решать, и это нормально. Мы будем стараться до дедлайна".

"У нас все еще есть время, но я в любом случае буду счастлив, потому что после закрытия окна мы сможем перестать думать о трансферах и сосредоточимся на имеющихся игроках".

"Чем ближе последняя минута, тем это (покупка полузащитника) маловероятнее. Мы не сматываем удочки, но это очень сложно", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 08:00

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  1. true-manc 31.08.2022 09:09 # true-manc
    наивное чмо)))

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  2. shakur 31.08.2022 08:20 # shakur
    Кайседо, Невеш, Тилеманс, Луиз, Берге, Лаймер, Беллингем

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  3. tursa 31.08.2022 08:19 # tursa
    я тоже хочу чтобы владельцы рискнули и взяли кого-то, а кейта и окса быстро сплавили кому-нибудь

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