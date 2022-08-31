Клопп хочет, чтобы владельцы "Ливерпуля" "рискнули" на трансферном рынке

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал владельцев своего клуба "рискнуть чуть больше" и купить ему полузащитника.

Уже в самом начале нового сезона "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм, и особенно остро ощущается дефицит игроков в центре поля.



Клопп уже сказал, что он открыт к приглашению полузащитника. Теперь Юрген ждет, раскошелятся ли американские владельцы "красных" на новичка.



"Можно ли сказать, что я чересчур доволен поддержкой владельцев? Если я отвечу "не знаю", вы раздуете эту тему. Что вы имеете ввиду под "поддержкой"?



Всегда ли это легко? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи на публике? Нет".



"Порой я был бы готов рискнуть чуть больше, но это не мне решать, и это нормально. Мы будем стараться до дедлайна".



"У нас все еще есть время, но я в любом случае буду счастлив, потому что после закрытия окна мы сможем перестать думать о трансферах и сосредоточимся на имеющихся игроках".



"Чем ближе последняя минута, тем это (покупка полузащитника) маловероятнее. Мы не сматываем удочки, но это очень сложно", — цитирует Клоппа BBC.