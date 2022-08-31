Тухель: "Нам не хватает твердости"

После поражения 2:1 от "Саутгемптона" главный тренер "Челси" Томас Тухель раскритиковал своих подопечных за игру в обороне и заявил, что его команде не хватает "твердости".

Открыв счет усилиями Рахима Стерлинга в середине первого тайма матча Премьер-Лиги на "Сент-Мэри", еще до перерыва "Челси" пропустил два гола и в итоге потерпел поражение.



Тухель остался недоволен тем, какие голы пропустили "синие", а также тем, что насколько невыразительны были попытки его команды отыграться во втором тайме.



"Нам не хватает твердости, чтобы выигрывать такого рода выездные матчи. Та же история была в Лидсе, где, как мы думали, проблемой было то, что мы не забили в первые 25 минут, а затем они вывели нас из равновесия с помощью двух голов, на что у нас не нашлось ответа".



"Сегодня мы забили, и все было нормально, но снова одно стандартное положение, снова неряшливые оборонительные действия, и мы оказались выведены из равновесия, не сумев на это отреагировать. Нам еще повезло не пропустить третий гол в начале второго тайма. Нам как команде не хватило твердости, чтобы отреагировать и сделать над собой усилие".



"Мы были слишком податливы в обороне. Это можно прекратить только с помощью характера, ты должен обороняться с характером. Соперник не превосходит вас, не нужно позволять им наносить удары. Просто будьте тверже и покажите другой настрой".



"Мне не нравится говорить о такого рода вещах, потому что обычно ты не можешь подтвердить это с помощью статистики или тактического разбора. Оба их гола были простыми, необязательными, и этого не должно происходить, если ты ожидаешь победить на выезде", — цитирует Тухеля Sky Sports.