"Атлетико" пытается купить Дугласа Луиса

"Атлетико" пытается приобрести полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Луис уже вступил в заключительный год по своему контракту, и до закрытия этого трансферного окна "Атлетико" собирается предложить около 20 миллионов фунтов за Дугласа.



Однако этой суммы может не хватить для приобретения Луиса, потому что, как утверждает The Telegraph, "Вилла" хочет сохранить 24-летнего бразильца и предлагает тому новый контракт.



Многое будет зависеть от предпочтений самого Луиса, который выходил в стартовом составе только на один из четырех матчей команды Стивена Джеррарда в новом сезоне Премьер-Лиги.



Добавим, ранее интерес к Луису проявлял "Манчестер Юнайтед", а в январе неназванный клуб Премьер-Лиги, которым, предположительно, был "Ньюкасл", предлагал 30 млн. фунтов за Луиса.