"Сампдория" арендовала Уинкса у "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс проведет этот сезон в "Сампдории" на правах аренды.

"Тоттенхэм" заранее уведомил Уинкса, что тот не входит в планы главного тренера Антонио Конте на сезон 2022/23, и с момента возвращения из отпуска Харри занимался отдельно от первой команды "шпор" — как и Серхио Регилон, Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо.



Все трое перечисленных игроков были отправлены в "Атлетико", "Наполи" и "Вильярреал", соответственно, а теперь пришел и черед Уинкса отправляться в командировку.



Примечательно, что ранее пресса сообщала о желании Харри остаться в Премьер-Лиге, где им интересовались "Саутгемптон" и "Ноттингем Форест", но в итоге 26-летний англичанин выбрал Серию А.