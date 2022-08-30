"Челси" бит "Саутгемптоном"

"Челси" понес свою третью потерю очков в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги, уступив в гостях "Саутгемптону" со счетом 2:1.

По сравнению с поражением 0:1 от "Манчестер Юнайтед" из стартового состава "святых" исчезли Мусса Дженепо и Джо Арибо, которых заменили Ромен Перро и Ибраима Диалло.



У "синих" Сесар Аспиликуэта заменил Риса Джеймса, отбывший дисквалификацию Калиду Кулибали — Трево Чалобу, а Хаким Зийеш — удаленного против "Лестера" Конора Галлахера.



Чуть замешкавшись в начале матча, постепенно "Челси" стал наращивать свое игровое преимущество и на 23-й минуте открыл счет. Перро вроде бы прервал прострел Мейсона Маунта вдоль ворот, но Стерлинг тут же завладел мячом, развернулся и поразил цель — 0:1.



Ответ "Саутгемптона" последовал спустя пять минут. После углового у ворот Эдуара Менди мяч был вынесен на подступы к штрафной, откуда Ромео Лавиа вторым касанием поразил ближний угол — 1:1.



Гол воодушевил хозяев — их соперник по-прежнему больше владел мячом и был опасен в своих атаках, но былого игрового перевеса уже не имел.



"Святые" стали чаще атаковать и в самой концовке тайма вышли вперед. Это Адаму Армстронгу было позволено нанести удар из центра штрафной "синих", а рикошет ему помог — 2:1.



Вскоре после начала второго тайма "Саутгемптон" имел роскошный момент, однако Марк Кукурелья плечом остановил удар Мохамеда Эльюнусси головой с убойной дистанции.



Вроде бы счет подгонял гостей вперед, но по-настоящему забрать инициативу и прижать соперника им никак не удавалось. Хозяева были сосредоточены на удержании победного счета, но при этом регулярно огрызались.



На 74-й минуте Тиаго Силва просто спас свою команду от третьего гола, на линии ворот остановив удар Мохаммеда Салису.



В концовке "Челси" попытался устроить какое-то подобие штурма, и даже Эдуар Менди однажды сходил к чужим воротам, но счет уже не изменился, да и реальных моментов для этого не было.



"Челси" справедливо открыл счет в матче, но затем "синие" словно выключились из игры. "Саутгемптон" выглядел свежее и агрессивнее, полностью заслужив эти три очка.



"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче