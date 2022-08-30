"Челси" бит "Саутгемптоном"

Гол Адама Армстронга "Челси" понес свою третью потерю очков в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги, уступив в гостях "Саутгемптону" со счетом 2:1.

По сравнению с поражением 0:1 от "Манчестер Юнайтед" из стартового состава "святых" исчезли Мусса Дженепо и Джо Арибо, которых заменили Ромен Перро и Ибраима Диалло.

У "синих" Сесар Аспиликуэта заменил Риса Джеймса, отбывший дисквалификацию Калиду Кулибали — Трево Чалобу, а Хаким Зийеш — удаленного против "Лестера" Конора Галлахера.

Чуть замешкавшись в начале матча, постепенно "Челси" стал наращивать свое игровое преимущество и на 23-й минуте открыл счет. Перро вроде бы прервал прострел Мейсона Маунта вдоль ворот, но Стерлинг тут же завладел мячом, развернулся и поразил цель — 0:1.

Ответ "Саутгемптона" последовал спустя пять минут. После углового у ворот Эдуара Менди мяч был вынесен на подступы к штрафной, откуда Ромео Лавиа вторым касанием поразил ближний угол — 1:1.

Гол воодушевил хозяев — их соперник по-прежнему больше владел мячом и был опасен в своих атаках, но былого игрового перевеса уже не имел.

"Святые" стали чаще атаковать и в самой концовке тайма вышли вперед. Это Адаму Армстронгу было позволено нанести удар из центра штрафной "синих", а рикошет ему помог — 2:1.

Вскоре после начала второго тайма "Саутгемптон" имел роскошный момент, однако Марк Кукурелья плечом остановил удар Мохамеда Эльюнусси головой с убойной дистанции.

Вроде бы счет подгонял гостей вперед, но по-настоящему забрать инициативу и прижать соперника им никак не удавалось. Хозяева были сосредоточены на удержании победного счета, но при этом регулярно огрызались.

На 74-й минуте Тиаго Силва просто спас свою команду от третьего гола, на линии ворот остановив удар Мохаммеда Салису.

В концовке "Челси" попытался устроить какое-то подобие штурма, и даже Эдуар Менди однажды сходил к чужим воротам, но счет уже не изменился, да и реальных моментов для этого не было.

"Челси" справедливо открыл счет в матче, но затем "синие" словно выключились из игры. "Саутгемптон" выглядел свежее и агрессивнее, полностью заслужив эти три очка.

"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 23:45

Количество просмотров Просмотров: 2030

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.08.2022 01:20 # hammersmith
    Какие же пенсы лохи это пиздец, всё лимонят тухлелю, владельцу и игрокам, а по факту сосут не вынимая. Лохи печальные

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 31.08.2022 01:18 # lexa-arsenal
    Митрович 5 голов в 5 турах норм ебашит

    (ответить)

  3. negan 31.08.2022 01:10 # negan
    ЛОХСИ

    (ответить)

  4. ian 31.08.2022 00:55 # ian
    Для успеха Тухелю надо избавиться ещё и от единственного напа в команде.

    (ответить)

  5. chelsiukpro 31.08.2022 00:53 # chelsiukpro
    Думаю Тухелю некуй пока предлогать новый контракт а посмотреть что будет до зимы.

    (ответить)

  6. mancityman 31.08.2022 00:50 # mancityman
    Почему пидapac на диниманкуниане удаляет свои комменты?? ты хочешь сосать побольше член? сори пидapac, у меня только 18 сантиметров!

    (ответить)

  7. danmancunian 31.08.2022 00:49 # danmancunian
    Ох, интересно, что бы сейчас сюда высрал безвизг. Не хватает его даже. Кстати, даже будучи местным клоуном, он оказался самым нормальным пиgарасом, из всей местной кучки хохлопеgиков. У которого оказались яйца, который реально не зассал Родину защищать, в отличии от здешних пиgaрков клавишных. Царствие небесное.

    (ответить)

  8. dentinho 31.08.2022 00:49 # dentinho
    майкудукская псина чот молчит))

    (ответить)

  9. felix-the-cat 31.08.2022 00:48 # felix-the-cat
    30.08.2022 23:59 #
    scrim

    все норм фаны пенсов понимали, что в этом году потолок это борьба за 4-ку.
    Тухелян при этом вскукарекивал про какое-то чемпионство, весь прошлый сезон, начиная с ноября - сплошная стагнация. Ушастый даже не пытается изменить рисунок игры, все на 99 процентов зависит от состава и от того с какой ноги проснулся каждый конкретный футболист. С приходом Стерлинга игра стала ещё тупее. Примерно как во втором Сезоне Конте или как при Сарри. Дай мяч Азару и он разберётся. Только вот Стерлинг не Азар и состав сейчас на порядок лучше чем был тогда. Посмотрим, как Тухель выберется из этой ситуации, мне кажется, что ничего особо не изменится и работы над ошибками не будет, если что-то и улучшится, то только из-за того что игроки смогут чутка притереться друг к другу ну и рандом поможет

    Источник: http://fapl.ru/posts/95261/?c=1



    Долбаебы прозрели что Тухель лох обоссаный которому удалось как диматео зацепить лч)))

    В чемпионате еле еле в четверку запрыгивает))) все атакующие футболеры при нем просто дерьмо ебаное))) крч лох как и членси
    Заслуживают друг друга

    (ответить)

  10. gunars 31.08.2022 00:34 # gunars
    гпенсы с победкой))

    (ответить)

  11. jirrort 31.08.2022 00:29 # jirrort
    Mason Mount and Kai Havertz have played a combined 777 minutes this Premier League season.

    They've combined for 0 goals and 0 assists during that span


    Пиздец???

    (ответить)

  12. yaxaaabalya 31.08.2022 00:28 # yaxaaabalya
    30.08.2022 22:01 # удалить
    yaxaaabalya

    Саут даст пизды,скриньте
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95253/?c=1#c7629631

    (ответить)

  13. ensiferum 31.08.2022 00:24 # ensiferum
    Ждём Боэли на посту главного тренера

    (ответить)

  14. vagifspurs 31.08.2022 00:16 # vagifspurs
    Кстати, с моей стороны конечно это будет странно сказано, но Маурицио думаю сейчас жизненно необходим пенсам, но продолжайте дрочить на Тухлого. Камон красиво.

    (ответить)

  15. b84 31.08.2022 00:14 # b84
    Зацените пацы, что в рекомендациях всплыло
    https://www.youtube.com/watch?v=27jVLteEzX8

    (ответить)

  16. jirrort 31.08.2022 00:14 # jirrort
    30.08.2022 22:28 #

    liverputin

    Вперед ИМПЕРАТОРЫ

    Источник: http://fapl.ru/posts/95253/?c=1


    Знай гниду в лицо, именно он развалил великий Гегемонси Тухеляна.

    (ответить)

  17. thegodfather 31.08.2022 00:11 # thegodfather
    Вывод из матча - брою в старт, обама нах нет надо. И точка.
    Купите опорника креативного. Спасибо

    (ответить)

  18. vagifspurs 31.08.2022 00:11 # vagifspurs
    И надо было им именно с нами матч жизни играть. Челси сейчас это середняк. Никакой Фофана и Гвардиол проблему не решит, когда на раме неуверенный типок, а в атаке Сперминг который руинит 80% потенциально опасных атак.

    Про сброд в лице Аспи, Зиеха, Георгину, Хаверца я вообще молчу.

    (ответить)

  19. chebrec 31.08.2022 00:07 # chebrec
    Нужно больше денег на трансферы!!! Команда слабенькая совсем!!!

    (ответить)

  20. liverpo0ol 31.08.2022 00:06 # liverpo0ol
    30.08.2022 23:50 #
    jirrort

    Зидан приди , порядок наведи!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95261/?c=1#c7629828

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: