"Челси" бит "Саутгемптоном"
"Челси" понес свою третью потерю очков в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги, уступив в гостях "Саутгемптону" со счетом 2:1.
По сравнению с поражением 0:1 от "Манчестер Юнайтед" из стартового состава "святых" исчезли Мусса Дженепо и Джо Арибо, которых заменили Ромен Перро и Ибраима Диалло.
У "синих" Сесар Аспиликуэта заменил Риса Джеймса, отбывший дисквалификацию Калиду Кулибали — Трево Чалобу, а Хаким Зийеш — удаленного против "Лестера" Конора Галлахера.
Чуть замешкавшись в начале матча, постепенно "Челси" стал наращивать свое игровое преимущество и на 23-й минуте открыл счет. Перро вроде бы прервал прострел Мейсона Маунта вдоль ворот, но Стерлинг тут же завладел мячом, развернулся и поразил цель — 0:1.
Ответ "Саутгемптона" последовал спустя пять минут. После углового у ворот Эдуара Менди мяч был вынесен на подступы к штрафной, откуда Ромео Лавиа вторым касанием поразил ближний угол — 1:1.
Гол воодушевил хозяев — их соперник по-прежнему больше владел мячом и был опасен в своих атаках, но былого игрового перевеса уже не имел.
"Святые" стали чаще атаковать и в самой концовке тайма вышли вперед. Это Адаму Армстронгу было позволено нанести удар из центра штрафной "синих", а рикошет ему помог — 2:1.
Вскоре после начала второго тайма "Саутгемптон" имел роскошный момент, однако Марк Кукурелья плечом остановил удар Мохамеда Эльюнусси головой с убойной дистанции.
Вроде бы счет подгонял гостей вперед, но по-настоящему забрать инициативу и прижать соперника им никак не удавалось. Хозяева были сосредоточены на удержании победного счета, но при этом регулярно огрызались.
На 74-й минуте Тиаго Силва просто спас свою команду от третьего гола, на линии ворот остановив удар Мохаммеда Салису.
В концовке "Челси" попытался устроить какое-то подобие штурма, и даже Эдуар Менди однажды сходил к чужим воротам, но счет уже не изменился, да и реальных моментов для этого не было.
"Челси" справедливо открыл счет в матче, но затем "синие" словно выключились из игры. "Саутгемптон" выглядел свежее и агрессивнее, полностью заслужив эти три очка.
"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче
30.08.2022 23:45
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Последние комментарии:
Какие же пенсы лохи это пиздец, всё лимонят тухлелю, владельцу и игрокам, а по факту сосут не вынимая. Лохи печальные
(ответить)
Митрович 5 голов в 5 турах норм ебашит
(ответить)
ЛОХСИ
(ответить)
Для успеха Тухелю надо избавиться ещё и от единственного напа в команде.
(ответить)
Думаю Тухелю некуй пока предлогать новый контракт а посмотреть что будет до зимы.
(ответить)
Почему пидapac на диниманкуниане удаляет свои комменты?? ты хочешь сосать побольше член? сори пидapac, у меня только 18 сантиметров!
(ответить)
Ох, интересно, что бы сейчас сюда высрал безвизг. Не хватает его даже. Кстати, даже будучи местным клоуном, он оказался самым нормальным пиgарасом, из всей местной кучки хохлопеgиков. У которого оказались яйца, который реально не зассал Родину защищать, в отличии от здешних пиgaрков клавишных. Царствие небесное.
(ответить)
майкудукская псина чот молчит))
(ответить)
30.08.2022 23:59 #
scrim
все норм фаны пенсов понимали, что в этом году потолок это борьба за 4-ку.
Тухелян при этом вскукарекивал про какое-то чемпионство, весь прошлый сезон, начиная с ноября - сплошная стагнация. Ушастый даже не пытается изменить рисунок игры, все на 99 процентов зависит от состава и от того с какой ноги проснулся каждый конкретный футболист. С приходом Стерлинга игра стала ещё тупее. Примерно как во втором Сезоне Конте или как при Сарри. Дай мяч Азару и он разберётся. Только вот Стерлинг не Азар и состав сейчас на порядок лучше чем был тогда. Посмотрим, как Тухель выберется из этой ситуации, мне кажется, что ничего особо не изменится и работы над ошибками не будет, если что-то и улучшится, то только из-за того что игроки смогут чутка притереться друг к другу ну и рандом поможет
Источник: http://fapl.ru/posts/95261/?c=1
Долбаебы прозрели что Тухель лох обоссаный которому удалось как диматео зацепить лч)))
В чемпионате еле еле в четверку запрыгивает))) все атакующие футболеры при нем просто дерьмо ебаное))) крч лох как и членси
Заслуживают друг друга
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гпенсы с победкой))
(ответить)
Mason Mount and Kai Havertz have played a combined 777 minutes this Premier League season.
They've combined for 0 goals and 0 assists during that span
Пиздец???
(ответить)
30.08.2022 22:01 # удалить
yaxaaabalya
Саут даст пизды,скриньте
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/95253/?c=1#c7629631
(ответить)
Ждём Боэли на посту главного тренера
(ответить)
Кстати, с моей стороны конечно это будет странно сказано, но Маурицио думаю сейчас жизненно необходим пенсам, но продолжайте дрочить на Тухлого. Камон красиво.
(ответить)
Зацените пацы, что в рекомендациях всплыло
https://www.youtube.com/watch?v=27jVLteEzX8
(ответить)
30.08.2022 22:28 #
liverputin
Вперед ИМПЕРАТОРЫ
Источник: http://fapl.ru/posts/95253/?c=1
Знай гниду в лицо, именно он развалил великий Гегемонси Тухеляна.
(ответить)
Вывод из матча - брою в старт, обама нах нет надо. И точка.
Купите опорника креативного. Спасибо
(ответить)
И надо было им именно с нами матч жизни играть. Челси сейчас это середняк. Никакой Фофана и Гвардиол проблему не решит, когда на раме неуверенный типок, а в атаке Сперминг который руинит 80% потенциально опасных атак.
Про сброд в лице Аспи, Зиеха, Георгину, Хаверца я вообще молчу.
(ответить)
Нужно больше денег на трансферы!!! Команда слабенькая совсем!!!
(ответить)
30.08.2022 23:50 #
jirrort
Зидан приди , порядок наведи!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/95261/?c=1#c7629828
(ответить)
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