Дест открыт к переходу в "Юнайтед"

Правый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Дест не принимал участия ни в одном из трех первых матчей "Барселоны" в новом сезоне Ла Лиги, и ESPN может подтвердить, что главный тренер каталонцев Хави посоветовал Сержиньо найти другой клуб.



Изначально Дест не планировал покидать "Ноу Камп" и был готов сражаться за место в составе "Барселоны", однако отсутствие шансов проявить себя подталкивает его к уходу, и "Юнайтед" выглядит привлекательно для 21-летнего американца.



Стоит отметить, что в свое время Десту довелось поиграть в "Аяксе" у Эрика Тен Хага, который теперь тренирует "красных дьяволов".



Учитывая стремление "Барселоны" избавиться от Деста, "Юнайтед" может договориться об аренде Сержиньо с опцией выкупа, нежели сразу платить за защитника требуемые 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).



Для приглашения Деста "дьяволам" также пришлось бы избавиться от Аарона Ван-Биссаки, насчет которого этим летом обращались "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".