"Челси" обсуждает покупку Гвардиола

"Челси" ведет переговоры о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

Этим летом "Челси" укрепил центр обороны с помощью Калиду Кулибали, а сейчас завершает приобретение Весле Фофана из "Лестера".



Тем не менее, "синие" решили потратиться еще и на Гвардиола. Как утверждает Daily Mail, лондонский клуб надеется оформить трансфер Йошко до дедлайна в четверг.



План "Челси" состоит в том, чтобы купить Гвардиола и оставить его в Лейпциге на этот сезон. "Синие" хотят заполучить 20-летнего хорвата, пока того не перехватили конкуренты вроде "Манчестер Сити" или "Тоттенхэма".



Добавим, в сентябре 2020 "РБ Лейпциг" заплатил загребскому "Динамо" около 14 миллионов фунтов за Гвардиола.