Ван ден Берг заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Шальке-04"

Защитник Сепп Ван ден Берг заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем", после чего отбыл в аренду в "Шальке-04".

Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году, предыдущие полтора сезона проведя в "Престоне" из Чемпионшипа на правах аренды.



За первую команду "красных" Сепп пока сыграл только четыре матча, поэтому на "Энфилде" решили, что 20-летнему голландцу будет лучше набираться опыта на стороне.



Теперь Ван ден Бер будет набираться опыта в Бундеслиге, выступая за "Шальке-04", который в субботу играет против "Штутгарта".