Ван ден Берг заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Шальке-04"
Защитник Сепп Ван ден Берг заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем", после чего отбыл в аренду в "Шальке-04".
Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году, предыдущие полтора сезона проведя в "Престоне" из Чемпионшипа на правах аренды.
За первую команду "красных" Сепп пока сыграл только четыре матча, поэтому на "Энфилде" решили, что 20-летнему голландцу будет лучше набираться опыта на стороне.
Теперь Ван ден Бер будет набираться опыта в Бундеслиге, выступая за "Шальке-04", который в субботу играет против "Штутгарта".
30.08.2022 21:00
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Последние комментарии:
Удачи Сеппи!надеюсь выйдет на новый уровень
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Отличный арендный вариант. Скоро немецкий чемпионат станет протоптанной дорожкой для молодых игроков из АПЛ. Надеюсь, Сепп себя проявит.
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днарь
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