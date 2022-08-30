Ван ден Берг заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Шальке-04"

Сепп Ван ден Берг Защитник Сепп Ван ден Берг заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем", после чего отбыл в аренду в "Шальке-04".

Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году, предыдущие полтора сезона проведя в "Престоне" из Чемпионшипа на правах аренды.

За первую команду "красных" Сепп пока сыграл только четыре матча, поэтому на "Энфилде" решили, что 20-летнему голландцу будет лучше набираться опыта на стороне.

Теперь Ван ден Бер будет набираться опыта в Бундеслиге, выступая за "Шальке-04", который в субботу играет против "Штутгарта".


Метки аренда, Ван ден Берг, контракты, Ливерпуль, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 21:00

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  1. liverbro 30.08.2022 21:53 # liverbro
    Удачи Сеппи!надеюсь выйдет на новый уровень

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  2. liverpool888 30.08.2022 21:06 # liverpool888
    Отличный арендный вариант. Скоро немецкий чемпионат станет протоптанной дорожкой для молодых игроков из АПЛ. Надеюсь, Сепп себя проявит.

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  3. ooaaaa 30.08.2022 21:02 # ooaaaa
    днарь

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