"Тоттенхэм" отправил Регилона в "Атлетико"

Серхио Регилон Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон отправился в "Атлетико" на правах аренды.

"Тоттенхэм" владеет Регилоном с лета 2020, купив Серхио у "Реала" за 32 миллиона фунтов. В прошлом сезоне 25-летний испанец сыграл 25 матчей за "шпор".

В этом сезоне Регилон еще не сыграл ни минуты, а на прошлой неделе перенес операцию на паховой области.

Свою реабилитацию Серхио, которым также интересовались "Фулхэм" и "Лацио", продолжит уже в "Атлетико", где ему предстоит заменить отправившегося в "Ноттингем Форест" Ренана Лоди.


Метки аренда, Атлетико, Регилон, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 20:00

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  1. alexomck 30.08.2022 20:22 # alexomck
    Красивая форма, как будто бело-синюю футболку с джинсами постирали

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  2. vagifspurs 30.08.2022 20:19 # vagifspurs
    Удачи топарю, очень старался, играл на максимум возможностей своих, но не для АПЛ он. В Испании найдёт себя.

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