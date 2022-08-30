"Тоттенхэм" отправил Регилона в "Атлетико"
Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон отправился в "Атлетико" на правах аренды.
"Тоттенхэм" владеет Регилоном с лета 2020, купив Серхио у "Реала" за 32 миллиона фунтов. В прошлом сезоне 25-летний испанец сыграл 25 матчей за "шпор".
В этом сезоне Регилон еще не сыграл ни минуты, а на прошлой неделе перенес операцию на паховой области.
Свою реабилитацию Серхио, которым также интересовались "Фулхэм" и "Лацио", продолжит уже в "Атлетико", где ему предстоит заменить отправившегося в "Ноттингем Форест" Ренана Лоди.
30.08.2022 20:00
Просмотров: 233
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красивая форма, как будто бело-синюю футболку с джинсами постирали
(ответить)
Удачи топарю, очень старался, играл на максимум возможностей своих, но не для АПЛ он. В Испании найдёт себя.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий