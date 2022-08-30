"Тоттенхэм" отправил Регилона в "Атлетико"

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон отправился в "Атлетико" на правах аренды.

"Тоттенхэм" владеет Регилоном с лета 2020, купив Серхио у "Реала" за 32 миллиона фунтов. В прошлом сезоне 25-летний испанец сыграл 25 матчей за "шпор".



В этом сезоне Регилон еще не сыграл ни минуты, а на прошлой неделе перенес операцию на паховой области.



Свою реабилитацию Серхио, которым также интересовались "Фулхэм" и "Лацио", продолжит уже в "Атлетико", где ему предстоит заменить отправившегося в "Ноттингем Форест" Ренана Лоди.