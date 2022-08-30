Клопп сочувствует уволенному Паркеру
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посочувствовал своему коллеге Скотту Паркеру, уволенному из "Борнмута".
Через три дня после унизительного поражения 9:0 от "Ливерпуля" "Борнмут" указал Паркеру на дверь. Это случилось спустя менее месяца после начала сезона.
По мнению Клоппа, Скотт оказался обречен из-за чрезвычайно сложного расписания и недостаточной поддержки владельцев клуба на трансфером рынке.
"Когда я услышал об этом сегодня, то осознал, как в данный момент важно, чтобы у клуба были правильные владельцы".
"Некоторые клубы принадлежат государством, но другие обладают структурой вроде нас или, может быть, "Арсенала". Далее есть новички — "Ноттингем" тратит, "Фулхэм" тратит, тогда как про "Борнмут" я не могу вспомнить, чтобы они крупно тратились, и для тренера это сложно. Я сочувствую Скотту".
"В первых четырех матчах им пришлось сыграть против "Арсенала", "Сити" и "Ливерпуля" — это ловушка для тренера-новичка, если у тебя нервные владельцы. Думаю, Скотт — выдающийся тренер", — цитирует Клоппа Daily Mail.
30.08.2022 19:00
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КНЯЗЬ!!!
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Ну паркер не был никогда выдающимся тренером и не особо зарекомендовал себя на прошлых местах работы.
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Мог остановится на 4-0 и точно бы не было увольнения.
И на 100% повлиял этот счет.Так как соперинки были теми - на ком Паркер точно не должен был брать очки.
Но ЛФК сам в кризисе - и этот матч был чисто для перегрузки всех включая сбитых летчиков (ака Фирмино) - по этому все так случилось.
Ну и разница з/п может решить судьбу если не чемпионства то места в БИГ-4.
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всё правильно сказал, но могли остановиться и на 5-0 если так жалко Паркеру
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