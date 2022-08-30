Клопп сочувствует уволенному Паркеру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посочувствовал своему коллеге Скотту Паркеру, уволенному из "Борнмута".

Через три дня после унизительного поражения 9:0 от "Ливерпуля" "Борнмут" указал Паркеру на дверь. Это случилось спустя менее месяца после начала сезона.



По мнению Клоппа, Скотт оказался обречен из-за чрезвычайно сложного расписания и недостаточной поддержки владельцев клуба на трансфером рынке.



"Когда я услышал об этом сегодня, то осознал, как в данный момент важно, чтобы у клуба были правильные владельцы".



"Некоторые клубы принадлежат государством, но другие обладают структурой вроде нас или, может быть, "Арсенала". Далее есть новички — "Ноттингем" тратит, "Фулхэм" тратит, тогда как про "Борнмут" я не могу вспомнить, чтобы они крупно тратились, и для тренера это сложно. Я сочувствую Скотту".



"В первых четырех матчах им пришлось сыграть против "Арсенала", "Сити" и "Ливерпуля" — это ловушка для тренера-новичка, если у тебя нервные владельцы. Думаю, Скотт — выдающийся тренер", — цитирует Клоппа Daily Mail.