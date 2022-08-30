Клопп сочувствует уволенному Паркеру

Юрген Клопп и Скотт Паркер Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посочувствовал своему коллеге Скотту Паркеру, уволенному из "Борнмута".

Через три дня после унизительного поражения 9:0 от "Ливерпуля" "Борнмут" указал Паркеру на дверь. Это случилось спустя менее месяца после начала сезона.

По мнению Клоппа, Скотт оказался обречен из-за чрезвычайно сложного расписания и недостаточной поддержки владельцев клуба на трансфером рынке.

"Когда я услышал об этом сегодня, то осознал, как в данный момент важно, чтобы у клуба были правильные владельцы".

"Некоторые клубы принадлежат государством, но другие обладают структурой вроде нас или, может быть, "Арсенала". Далее есть новички — "Ноттингем" тратит, "Фулхэм" тратит, тогда как про "Борнмут" я не могу вспомнить, чтобы они крупно тратились, и для тренера это сложно. Я сочувствую Скотту".

"В первых четырех матчах им пришлось сыграть против "Арсенала", "Сити" и "Ливерпуля" — это ловушка для тренера-новичка, если у тебя нервные владельцы. Думаю, Скотт — выдающийся тренер", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Паркер, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 19:00

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  1. electric 30.08.2022 20:09 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. alexsander 30.08.2022 20:01 # alexsander
    Ну паркер не был никогда выдающимся тренером и не особо зарекомендовал себя на прошлых местах работы.

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  3. skychnie-oboi 30.08.2022 19:29 # skychnie-oboi
    Мог остановится на 4-0 и точно бы не было увольнения.

    И на 100% повлиял этот счет.Так как соперинки были теми - на ком Паркер точно не должен был брать очки.

    Но ЛФК сам в кризисе - и этот матч был чисто для перегрузки всех включая сбитых летчиков (ака Фирмино) - по этому все так случилось.

    Ну и разница з/п может решить судьбу если не чемпионства то места в БИГ-4.

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  4. arsnwenger 30.08.2022 19:20 # arsnwenger
    всё правильно сказал, но могли остановиться и на 5-0 если так жалко Паркеру

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