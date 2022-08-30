"Манчестер Сити" близок к покупке Аканджи

"Манчестер Сити" близок к компромиссу с дортмундской "Боруссией" насчет приобретения защитника Мануэля Аканджи.

И хотя ранее ожидалось, что приглашенный из "Андерлехта" Серхио Гомес станет последним новичком "Сити" этим летом, The Athletic утверждает, что "горожане" решили совершить еще одну покупку.



Сообщается, что "Сити" и Боруссия" почти договорились о компенсации за Аканджи в размере около 17.5 млн. евро (15 млн. фунтов).



27-летний швейцарец уже вступил в заключительный год по своему контракту с клубом из Дортмунда и пока не сыграл ни минуты в новом сезоне.