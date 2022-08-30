"Байер" арендовал Хадсон-Одои

"Челси" подтвердил переход своего вингера Каллума Хадсон-Одои в "Байер" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.

В этом сезоне Хадсон-Одои не сыграл ни минуты за "Челси", в трех матчах Премьер-Лиги располагаясь на скамейке запасных.



Желание играть регулярно подтолкнуло 21-летнего англичанина к переезду в Бундеслигу, где прежде его хотели "Бавария" и дортмундская "Боруссия".



"Я по-настоящему взволнован переездом в Германию, и здесь я смогу выступать за "Байер" в Лиге Чемпионов. Это по-настоящему привлекательное сочетание, и я хочу узнать клуб, фанатов и Бундеслигу. Кай Хаверц говорил мне только хорошее об этом в раздевалке "Челси", — сообщил Хадсон-Одои.