"Юнайтед" объявил о договоренности по Антони
"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" насчет приобретения вингера Антони.
По информации Sky Sports, два клуба сошлись на 86 миллионах фунтов. Антони уже находится в Англии, накануне пройдя медобследование на базе "Юнайтед" в Карринтоне.
22-летний Антони выступал за "Аякс" с 2020 года, забив 31 гол и отдав 27 результативные передачи в 134 матчах.
Также Антони вызывается в сборную Бразилии, за которую он провел девять поединков, дважды отличившись и дважды ассистируя партнерам.
Среди достижений Антони значатся два титула Эредивизии и золотая медаль Олимпийских игр 2020 года.
Антони предстоит стать пятым приобретением "красных дьяволов" этим летом после Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласиа, Каземиро и Кристиана Эриксена.
Ожидается, что дебютировать за "Юнайтед" Антони сможет в матче против "Арсенала" в воскресенье.
30.08.2022 16:00
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петухи на ваших знамёнах
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Тен Хагу памятник должны поставить в Амстердаме за то, с какой скоростью он перекачивает бабло в "Аякс" из мешка.
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типо он настолько хорош?? или тен хаг просто пополняет копилку аякса?
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Чёт орууу
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Бодал Нуньеза
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МЮ - конченный клуб! Столько бабла тратить на то, чтобы закрепиться в зоне ЛЕ!
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В 4 трансферах от чемпика!
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надеюсь путин будет жить вечно, страшно смотреть во что может превратится страна когда её контролирует мелкий человечишко с измененным сознанием
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Орки, я уже пивко допил.
Кого тушить!? Становитесь в ряд и открывайте ротик.
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Твоё дерьмо
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Это же бюджет остатков украины за 2,5 года
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росия на страпоне
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