"Юнайтед" объявил о договоренности по Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" насчет приобретения вингера Антони.

По информации Sky Sports, два клуба сошлись на 86 миллионах фунтов. Антони уже находится в Англии, накануне пройдя медобследование на базе "Юнайтед" в Карринтоне.

22-летний Антони выступал за "Аякс" с 2020 года, забив 31 гол и отдав 27 результативные передачи в 134 матчах.

Также Антони вызывается в сборную Бразилии, за которую он провел девять поединков, дважды отличившись и дважды ассистируя партнерам.

Среди достижений Антони значатся два титула Эредивизии и золотая медаль Олимпийских игр 2020 года.

Антони предстоит стать пятым приобретением "красных дьяволов" этим летом после Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласиа, Каземиро и Кристиана Эриксена.

Ожидается, что дебютировать за "Юнайтед" Антони сможет в матче против "Арсенала" в воскресенье.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. sayk2 30.08.2022 17:05 # sayk2
    Килиан Мбаппе встречается с трансгендером. Папарацци слили фотки с его отдыха на роскошной яхте, а в руках главной звезды современного французского футбола его золотце — 32-летняя транс-модель Инес Рау.

    Впервые 23-летнего нападающего PSG заметили с мадамой (ставшей ею в 16 лет) ещё несколько месяцев назад на Каннском фестивале. До сих пор этот прорыв обороны не прокомментировали ни Мбаппе, ни Рау. Фанаты мадридского "Реала", конечно, по-разному называли черепашку Килиана после сорвавшегося перехода, но теперь у них появился более весомый аргумент для шуток.

    петухи на ваших знамёнах

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  2. brown-ale 30.08.2022 16:46 # brown-ale
    Тен Хагу памятник должны поставить в Амстердаме за то, с какой скоростью он перекачивает бабло в "Аякс" из мешка.

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  3. makeewadim 30.08.2022 16:45 # makeewadim
    типо он настолько хорош?? или тен хаг просто пополняет копилку аякса?

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  4. bangladesh 30.08.2022 16:34 # bangladesh
    https://www.instagram.com/reel/ChJLF1ajN3C/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

    Чёт орууу

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  5. godcapper 30.08.2022 16:28 # godcapper
    перемога наступления закончилась, теперь следим за мостом xDD

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  6. narcot 30.08.2022 16:27 # narcot
    Местные паблики сообщают об очередном попадании по Антоновскому мосту в Херсоне

    Ждем больше подробностей.

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  7. shakur 30.08.2022 16:25 # shakur
    Бодал Нуньеза

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  8. ivan-tns 30.08.2022 16:22 # ivan-tns
    МЮ - конченный клуб! Столько бабла тратить на то, чтобы закрепиться в зоне ЛЕ!

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  9. alexomck 30.08.2022 16:19 # alexomck
    В 4 трансферах от чемпика!

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  10. godcapper 30.08.2022 16:15 # godcapper
    надеюсь путин будет жить вечно, страшно смотреть во что может превратится страна когда её контролирует мелкий человечишко с измененным сознанием

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  11. thegodfather 30.08.2022 16:13 # thegodfather
    Орки, я уже пивко допил.
    Кого тушить!? Становитесь в ряд и открывайте ротик.

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  12. whitecolor 30.08.2022 16:11 # whitecolor
    Твоё дерьмо

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  13. great-alexander 30.08.2022 16:04 # great-alexander
    Это же бюджет остатков украины за 2,5 года

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  14. true-manc 30.08.2022 16:03 # true-manc
    росия на страпоне

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