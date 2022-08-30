"Юнайтед" объявил о договоренности по Антони

"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" насчет приобретения вингера Антони.

По информации Sky Sports, два клуба сошлись на 86 миллионах фунтов. Антони уже находится в Англии, накануне пройдя медобследование на базе "Юнайтед" в Карринтоне.



22-летний Антони выступал за "Аякс" с 2020 года, забив 31 гол и отдав 27 результативные передачи в 134 матчах.



Также Антони вызывается в сборную Бразилии, за которую он провел девять поединков, дважды отличившись и дважды ассистируя партнерам.



Среди достижений Антони значатся два титула Эредивизии и золотая медаль Олимпийских игр 2020 года.



Антони предстоит стать пятым приобретением "красных дьяволов" этим летом после Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласиа, Каземиро и Кристиана Эриксена.



Ожидается, что дебютировать за "Юнайтед" Антони сможет в матче против "Арсенала" в воскресенье.