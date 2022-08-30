Предложение "Саутгемптона" по Гакпо отклонено

Коди Гакпо "Саутгемптон" получил отказ на свое предложение в 21 миллион фунтов о покупке вингера ПСВ Коди Гакпо.

Согласно слухам, Гакпо остается на радаре у "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что "красные дьяволы" согласовали покупку Антони из "Аякса". Также Коди сватали в "Арсенал".

Однако первым свой интерес в конкретное предложение оформил "Саутгемптон", предложив 21 млн. фунтов за 23-летнего игрока сборной Голландии.

ПСВ ответил отказом и хочет за Гакпо минимум 25 млн. фунтов, и сейчас "святые" размышляют над тем, стоит ли им улучшать свое предложение.


Метки Гакпо, ПСВ, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 15:00

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