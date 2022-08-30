Предложение "Саутгемптона" по Гакпо отклонено

"Саутгемптон" получил отказ на свое предложение в 21 миллион фунтов о покупке вингера ПСВ Коди Гакпо.

Согласно слухам, Гакпо остается на радаре у "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что "красные дьяволы" согласовали покупку Антони из "Аякса". Также Коди сватали в "Арсенал".



Однако первым свой интерес в конкретное предложение оформил "Саутгемптон", предложив 21 млн. фунтов за 23-летнего игрока сборной Голландии.



ПСВ ответил отказом и хочет за Гакпо минимум 25 млн. фунтов, и сейчас "святые" размышляют над тем, стоит ли им улучшать свое предложение.