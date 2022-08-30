Виллиан подпишет однолетний контракт с "Фулхэмом"

Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан находится на пороге перехода в "Фулхэм".

Ровно 12 месяцев назад Виллиан покинул "Арсенал", отказавшись от зарплаты за два оставшихся года по своему контракту.



Виллиан сразу же присоединился к бразильскому "Коринтиансу", однако возвращение на родину не принесло 34-летнему игроку счастья.



Виллиан не смог поладить с болельщиками "Коринтианса", которые угрожали ему и его семье расправой, и ранее этим летом разорвал свой контракт.



Как сообщает Evening Standard, семья Виллиана хочет вернуться в Европу, и ветеран уже почти договорился с "Фулхэмом" об однолетнем соглашении.



Поскольку Виллиан является свободным агентом, "дачникам" не обязательно спешить с оформлением этого трансфера до дедлайна 1 сентября.