"Тоттенхэм" выкупил Ромеро

Кристиан Ромеро "Тоттенхэм" выкупил защитника Кристиана Ромеро у "Аталанты" за 42.5 млн. фунтов.

В августе 2021 Ромеро присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды. Кристиан сыграл 30 матчей в прошлом сезоне и помог "шпорам" завоевать четвертое место в Премьер-Лиге.

Своей игрой Ромеро заслужил постоянный трансфер, и сегодня 24-летний аргентинец связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2027 года.

Добавим, прямо сейчас Ромеро отсутствует с травмой колена, полученной в дерби против "Челси", однако позже на текущей неделе Кристиан должен возобновить тренировки.


Метки Аталанта, Ромеро, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 13:00

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