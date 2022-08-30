"Тоттенхэм" выкупил Ромеро

"Тоттенхэм" выкупил защитника Кристиана Ромеро у "Аталанты" за 42.5 млн. фунтов.

В августе 2021 Ромеро присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды. Кристиан сыграл 30 матчей в прошлом сезоне и помог "шпорам" завоевать четвертое место в Премьер-Лиге.



Своей игрой Ромеро заслужил постоянный трансфер, и сегодня 24-летний аргентинец связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2027 года.



Добавим, прямо сейчас Ромеро отсутствует с травмой колена, полученной в дерби против "Челси", однако позже на текущей неделе Кристиан должен возобновить тренировки.