"Тоттенхэм" выкупил Ромеро
"Тоттенхэм" выкупил защитника Кристиана Ромеро у "Аталанты" за 42.5 млн. фунтов.
В августе 2021 Ромеро присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды. Кристиан сыграл 30 матчей в прошлом сезоне и помог "шпорам" завоевать четвертое место в Премьер-Лиге.
Своей игрой Ромеро заслужил постоянный трансфер, и сегодня 24-летний аргентинец связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2027 года.
Добавим, прямо сейчас Ромеро отсутствует с травмой колена, полученной в дерби против "Челси", однако позже на текущей неделе Кристиан должен возобновить тренировки.
30.08.2022 13:00
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КОСМИЧЕСКИЙ КОРОЛЬ!!!! МОНСТР! ЛИДЕР!
COME ON YOU SPURS!!!
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