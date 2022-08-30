"Борнмут" уволил Скотта Паркера

"Борнмут" объявил об увольнении своего главного тренера Скотта Паркера.

Паркер присоединился к "Борнмуту" в июне 2021 и в прошлом сезоне занял с "вишенками" второе место в Чемпионшипе, получив прямую путевку в Премьер-Лигу.



Однако в Премьер-Лиге дела "Борнмута" пока не ладятся. Стартовав с победы 2:0 над "Астон Виллой", затем "вишенки" крупно уступили "Манчестер Сити" (4:0), "Арсеналу" (0:3) и "Ливерпулю" (9:0).



Унижение на "Энфилде" в минувший уикенд стало последней каплей для руководства клуба, и сегодня 41-летнему англичанину было указано на дверь.



"Наши поиски нового главного тренера начнутся немедленно", — говорится в заявлении владельца "Борнмута" Максима Демина, который также поблагодарил Паркера за возвращение клуба в Премьер-Лигу.