"Борнмут" уволил Скотта Паркера

Скотт Паркер "Борнмут" объявил об увольнении своего главного тренера Скотта Паркера.

Паркер присоединился к "Борнмуту" в июне 2021 и в прошлом сезоне занял с "вишенками" второе место в Чемпионшипе, получив прямую путевку в Премьер-Лигу.

Однако в Премьер-Лиге дела "Борнмута" пока не ладятся. Стартовав с победы 2:0 над "Астон Виллой", затем "вишенки" крупно уступили "Манчестер Сити" (4:0), "Арсеналу" (0:3) и "Ливерпулю" (9:0).

Унижение на "Энфилде" в минувший уикенд стало последней каплей для руководства клуба, и сегодня 41-летнему англичанину было указано на дверь.

"Наши поиски нового главного тренера начнутся немедленно", — говорится в заявлении владельца "Борнмута" Максима Демина, который также поблагодарил Паркера за возвращение клуба в Премьер-Лигу.


Метки Борнмут, Паркер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2715

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 30.08.2022 13:45 # lexa-arsenal
    Вовремя

    (ответить)

  2. godcapper 30.08.2022 13:37 # godcapper
    парни я не понял праздник отменяется шо ли чи шо? или наступать не тоже самое что за мирняком в спальнике шкерится?

    (ответить)

  3. chr1s8rown 30.08.2022 13:34 # chr1s8rown
    клопп великий увольнитель

    (ответить)

  4. narcot 30.08.2022 13:27 # narcot
    оруууууууууууу


    россия обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС

    (ответить)

  5. narcot 30.08.2022 13:25 # narcot
    ВУХАХАХАХАХАХАХХАХА



    «Денег нет, но вы держитесь» на новый лад.

    Глава Башкирии Радий Хабиров посоветовал главам районов брать коммунальную технику в долг, если нет денег. Власти республики помочь не могут — «Денег нет, живите в долг немножко, ничего страшного».

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  6. great-alexander 30.08.2022 13:24 # great-alexander
    странно чего-то инфо вбросы от хохлов прекратились, вчера еще побеждали, а сегодня как из свино-хохлов сделали массовый гриль, то уже и тишина и зеленского дохлые хохлы не интересуют

    (ответить)

  7. narcot 30.08.2022 13:23 # narcot
    Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли 1200 солдат во время наступления в понедельник


    В ходе ежедневного брифинга Министерство обороны РФ сообщило о том, что «за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих».

    Отдельно в сообщении Минобороны РФ и государственных СМИ (https://t.me/rian_ru/175966) указывается, что наступление украинской армии началось «по личному указанию Зеленского».

    (ответить)

  8. skydreams 30.08.2022 13:22 # skydreams
    сегодня что ГЕГЕМОНСИ играет?? хахаха найс нежданчик, плюс мораль на вечер!!!

    (ответить)

  9. moneycity 30.08.2022 13:22 # moneycity
    Когда пол года только репостил новости пропаганды пидорахи и решил написать что-то от себя.

    30.08.2022 13:14 #
    deman82

    Почямууууу????????NOTO-GAVNO,,,,,,,,,????????? Почямуууууууууууууууу,.,,???

    Источник: http://fapl.ru/posts/95249/?c=1

    (ответить)

  10. bangladesh 30.08.2022 13:20 # bangladesh
    мда сейчас бы после матчей с ЛФК арсом и бензоколонкой тренера увольнять и это всего лишь после четырех туров. жалко паркера конеш

    (ответить)

  11. imf-tau 30.08.2022 13:17 # imf-tau
    Главное за вчера - Стремоусовское говно свалило в Воронеж. И оттуда вещает что "Херсон это роисся!!! Мы вистаим!!".

    Воссоединился наконец-то с Россией, где этому дураку и место.

    (ответить)

  12. largo-winch 30.08.2022 13:17 # largo-winch
    самое время процитировать великих пользователей сего сайта:
    30.08.2022 12:16 #
    liverputin

    как же ебут обоссаных хахлов на фронте

    РОССИЯ. ПУТИН. ЛИВЕРПУЛЬ
    #СвоихНеБросаем - Z

    Источник: http://fapl.ru/posts/95242/?c=1#c7629062

    (ответить)

  13. deman82 30.08.2022 13:14 # deman82
    Почямууууу????????NOTO-GAVNO,,,,,,,,,????????? Почямуууууууууууууууу,.,,???

    (ответить)

  14. alexomck 30.08.2022 13:13 # alexomck
    ТМ оценивает состав Брайтона 17 в лиге
    7й Лестер, 8 Вилла, 9 ВХ, 10 Эвертон

    (ответить)

  15. alexomck 30.08.2022 13:06 # alexomck
    13 английских паспортов в составе у Борнмута, Эвертона, МЮ и Касла
    12 у НФ
    11 у КП
    1 у Волков

    (ответить)

  16. dexter 30.08.2022 13:03 # dexter
    Еба, сегодня у Луки днюха.

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  17. orkengun 30.08.2022 13:00 # orkengun
    на 2 очка отстают от Ливерпуля, Проиграли топовым МС, Ливерпулю и Арсу - проблема в тренере =(

    (ответить)

  18. slavaukraine 30.08.2022 12:58 # slavaukraine
    Паркер на ТРОНЕ!
    Демин на СТРАПОНЕ!

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  19. narcot 30.08.2022 12:58 # narcot
    ВУХАХАХАХАХАХАХАХАХА



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    (ответить)

  20. ilovemanutd 30.08.2022 12:57 # ilovemanutd
    Следующий - Роджерс

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