"Борнмут" уволил Скотта Паркера
"Борнмут" объявил об увольнении своего главного тренера Скотта Паркера.
Паркер присоединился к "Борнмуту" в июне 2021 и в прошлом сезоне занял с "вишенками" второе место в Чемпионшипе, получив прямую путевку в Премьер-Лигу.
Однако в Премьер-Лиге дела "Борнмута" пока не ладятся. Стартовав с победы 2:0 над "Астон Виллой", затем "вишенки" крупно уступили "Манчестер Сити" (4:0), "Арсеналу" (0:3) и "Ливерпулю" (9:0).
Унижение на "Энфилде" в минувший уикенд стало последней каплей для руководства клуба, и сегодня 41-летнему англичанину было указано на дверь.
"Наши поиски нового главного тренера начнутся немедленно", — говорится в заявлении владельца "Борнмута" Максима Демина, который также поблагодарил Паркера за возвращение клуба в Премьер-Лигу.
30.08.2022 12:00
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Последние комментарии:
Вовремя
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парни я не понял праздник отменяется шо ли чи шо? или наступать не тоже самое что за мирняком в спальнике шкерится?
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клопп великий увольнитель
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оруууууууууууу
россия обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС
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ВУХАХАХАХАХАХАХХАХА
«Денег нет, но вы держитесь» на новый лад.
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странно чего-то инфо вбросы от хохлов прекратились, вчера еще побеждали, а сегодня как из свино-хохлов сделали массовый гриль, то уже и тишина и зеленского дохлые хохлы не интересуют
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Отдельно в сообщении Минобороны РФ и государственных СМИ (https://t.me/rian_ru/175966) указывается, что наступление украинской армии началось «по личному указанию Зеленского».
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сегодня что ГЕГЕМОНСИ играет?? хахаха найс нежданчик, плюс мораль на вечер!!!
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Когда пол года только репостил новости пропаганды пидорахи и решил написать что-то от себя.
30.08.2022 13:14 #
deman82
Почямууууу????????NOTO-GAVNO,,,,,,,,,????????? Почямуууууууууууууууу,.,,???
Источник: http://fapl.ru/posts/95249/?c=1
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мда сейчас бы после матчей с ЛФК арсом и бензоколонкой тренера увольнять и это всего лишь после четырех туров. жалко паркера конеш
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Главное за вчера - Стремоусовское говно свалило в Воронеж. И оттуда вещает что "Херсон это роисся!!! Мы вистаим!!".
Воссоединился наконец-то с Россией, где этому дураку и место.
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самое время процитировать великих пользователей сего сайта:
30.08.2022 12:16 #
liverputin
как же ебут обоссаных хахлов на фронте
РОССИЯ. ПУТИН. ЛИВЕРПУЛЬ
#СвоихНеБросаем - Z
Источник: http://fapl.ru/posts/95242/?c=1#c7629062
(ответить)
Почямууууу????????NOTO-GAVNO,,,,,,,,,????????? Почямуууууууууууууууу,.,,???
(ответить)
ТМ оценивает состав Брайтона 17 в лиге
7й Лестер, 8 Вилла, 9 ВХ, 10 Эвертон
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13 английских паспортов в составе у Борнмута, Эвертона, МЮ и Касла
12 у НФ
11 у КП
1 у Волков
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Еба, сегодня у Луки днюха.
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на 2 очка отстают от Ливерпуля, Проиграли топовым МС, Ливерпулю и Арсу - проблема в тренере =(
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Паркер на ТРОНЕ!
Демин на СТРАПОНЕ!
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