Конте просит еще два окна, чтобы "Тоттенхэм" стал претендентом на титул

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его клуб нуждается еще минимум в двух трансферных окнах, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Основательно укрепив свой состав этим летом, новый сезон Премьер-Лиги "Тоттенхэм" начал с 10 набранных очков в четырех матчах.



Однако Конте чувствует, что этого все равно не достаточно, чтобы тягаться с командами вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



"Я попытался начать сезон со старыми игроками, потому что я лучше их знаю. С новичками же мы начали работать полтора месяца назад. И, думаю, я поступил правильно, потому что мы добились хороших результатов в четырех первых матчах".



"Теперь нам придется играть каждые три дня, и ротация будет нормой. Игроки должны понимать, что иногда они будут в запасе, иногда их будут чередовать".



"В этот период клуб сможет лучше понять, насколько хорошо укомплектован наш состав или мы можем его улучшить".



"Если сравнивать с прошлым сезоном, мы стали лучше укомплектованы. Но чтобы достичь уровня других топ-команд, нам нужно время, терпение и трансферные окна — еще два трансферных окна, как минимум", — цитирует Конте Daily Mail.