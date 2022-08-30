"Юнайтед" передумал избавляться от Ван-Биссаки
"Манчестер Юнайтед" передумал избавляться от правого защитника Аарона Ван-Биссаки.
В этом сезоне основным правым защитником "Юнайтед" является Диогу Далот, тогда как Ван-Биссака в четырех первых матчах Премьер-Лиги сыграл только четыре минуты.
Ранее этим летом пресса сообщала, что Ван-Биссака находится среди игроков, от которых главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет избавиться, и The Athletic может подтвердить, что свои запросы насчет Аарона сделали "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".
Однако этим двум клубам было сказано, что Ван-Биссака не будет продан и не уйдет в аренду. У "Юнайтед" просто не остается времени, чтобы найти другого игрока на эту позицию.
Пускай Тен Хаг и не рассматривает 24-летнего Ван-Биссаку основным игроком, Аарон сможет получать свои игровые минуты в кубковых соревнованиях и в Лиге Европы.
30.08.2022 09:00
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Хороший, но в атаке очень слаб и
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лучший говорили они...
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