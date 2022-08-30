Конте хочет заключить новый контракт с Кейном

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что хочет заключить новый контракт с нападающим Харри Кейном.

"Тоттенхэм" очень уверенно начал новый сезон, набрав 10 очков из 12 возможных в Премьер-Лиге, а 29-летний Кейн забил четыре гола.



Конте чувствует, что сейчас Кейн, угодивший в затяжную депрессию после несостоявшегося перехода в "Манчестер Сити" прошлым летом, счастлив в "Тоттенхэме", и Антонио хочет использовать это для продления рассчитанного до 2024 года контракта Харри.



"Мое мнение — это лишь одно из мнений миллионов людей, которые говорят клубу: "Заключите новый контракт с Харри Кейном".



"Конечно, я бы хотел, чтобы Харри заключил новый контракт. Мы говорим о нападающем мирового уровня, и в данный момент он является главным старожилом среди игроков "Тоттенхэма".



"Мне очень важно видеть его счастливым, полностью сосредоточенным на этом сезоне и нашем проекте. Для меня это самое важное. А далее игрок и клуб должны принять решение".



"Сейчас идеальное время (для нового контракта), но ты создаешь это идеальное время с помощью своего проекта. Игрок понимает, что это правильный процесс, и каждый стремится в одном направлении. Каждый игрок хочет видеть это".



"Несомненно, Харри счастлив, потому что он видит это. У нас есть видение, есть направление, есть сплоченность и есть стремление улучшить команду, чтобы соответствовать его уровню ожиданий", — цитирует Конте Daily Mail.