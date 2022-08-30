Роналду может перейти в "Наполи" или "Спортинг"

Переход в "Наполи" или "Спортинг" на правах аренды — одни из немногих реалистичных вариантов для нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Еще в начале июля Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его. Однако Криштиану столкнулся с нежеланием "красных дьяволов" идти навстречу и отсутствием интереса со стороны европейских топ-клубов.



Как сообщает The Independent, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш потратил минувший уикенд на переговоры с боссами "Юнайтед" насчет выхода из этой тупиковой ситуации.



Роналду по-прежнему настроен уйти, и в данный момент Мендеш пытается договориться с "Наполи" и "Спортингом", которые, даже взяв Криштиану в аренду, не смогут платить ему те 500,000 фунтов в неделю, что ветеран получает в Манчестере.



Добавим, что контракт Роналду с "дьяволами" истекает следующим летом, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.