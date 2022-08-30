Роналду может перейти в "Наполи" или "Спортинг"

Криштиану Роналду Переход в "Наполи" или "Спортинг" на правах аренды — одни из немногих реалистичных вариантов для нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Еще в начале июля Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его. Однако Криштиану столкнулся с нежеланием "красных дьяволов" идти навстречу и отсутствием интереса со стороны европейских топ-клубов.

Как сообщает The Independent, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш потратил минувший уикенд на переговоры с боссами "Юнайтед" насчет выхода из этой тупиковой ситуации.

Роналду по-прежнему настроен уйти, и в данный момент Мендеш пытается договориться с "Наполи" и "Спортингом", которые, даже взяв Криштиану в аренду, не смогут платить ему те 500,000 фунтов в неделю, что ветеран получает в Манчестере.

Добавим, что контракт Роналду с "дьяволами" истекает следующим летом, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Роналду, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2022 07:00

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  1. naby-keita 30.08.2022 07:54 # naby-keita
    500 000 фунтов в неделю
    2 000 000 фунтов в месяц
    100 000 000 фунтов в год
    71 500 фунтов в день
    3 000 фунтов в час
    50 фунтов в минуту
    0,83 фунтов в секунду


    ......

    а теперь посмотри в зеркало и заплачь от своей никчёмности...

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