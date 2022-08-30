"Вулверхэмптон" согласовал покупку Калайджича

"Вулверхэмптон" договорился со "Штутгартом" о приобретении нападающего Саши Калайджича.

Сыграв вничью с "Ньюкаслом" на выходных (1:1), главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже публично озвучил свое желание пригласить еще одного нападающего для конкуренции с Раулем Хименесом.



И желание Лаже вскоре будет удовлетворено, потому что "Штутгарт" согласился отпустить Калайджича к "волкам" за 18 миллионов евро (15.4 млн. фунтов) плюс бонусы, сообщает BBC.



25-летний Калайджич, на счету которого 15 матчей за сборную Австрии, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач в своих 60 поединках за "Штутгарт".



Добавим, со своим ростом в 200 см Саша станет пятым самым высоким полевым игроком в истории Премьер-Лиги.