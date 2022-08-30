Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

В четвертом туре хватило ярких матчей, о которых можно долго вспоминать. "Ливерпуль" уничтожил "Борнмут", "Манчестер Сити" едва не потерял очки дома, а "Челси" вырвал победу в меньшинстве. Об этом и другом — в итогах 4-го тура.





Роберто Фирмино не хочет в "Пари Сен-Жермен"



"Ливерпуль" провалил старт сезона, и одним их тех, кого критиковали больше других, был Роберто Фирмино. В матче с "Манчестер Юнайтед" его называли невидимкой, а посреди недели появились слухи о возможном обмене Фирмино на Леандро Паредеса из "Пари Сен-Жермен". Слухи эти воспринимались вполне серьезно, так как "Ливерпулю" жизненно необходим новый центральный полузащитник, а о том, что Фирмино "уже не тот", не говорил в последнее время только ленивый.



Но сам Фирмино, похоже, никуда не хочет — по крайней мере, об этом говорит его реакция на провальный матч с "Юнайтед" и два гола вместе с тремя голевыми передачами против "Борнмута". Да, "вишни" — ну совсем не та команда, победу над которой даже со счетом 9:0 стоит воспринимать настолько серьезно, чтобы отменять кризис в "Ливерпуле". Но все же реакция команды Клоппа на последние неудачи была показательной, и "красные" явно проснулись, продемонстрировав страсть и те качества, которых им не хватало в первых трех турах.



Фирмино, вероятно, в этом сезоне не будет гарантировано место в основе — когда восстановится Диогу Жота и отсидит дисквалификацию Дарвин Нуньес, он снова может вернуться на скамейку. Но он все еще остается важным игроком для "Ливерпуля", а в субботу, когда вернется Нуньес, перед мерсисайдским дерби у Клоппа будет приятная головная боль при определении линии атаки.



"Борнмут" выглядит главным аутсайдером сезона



"Борнмут" немного удивил в первом туре, обыграв дома "Астон Виллу", но затем пошли матчи с действительно сильными командами, и "вишни" получили в свои ворота 16 голов от "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ливерпуля", продемонстрировав полную неготовность к матчам с топ-клубами Премьер-Лиги и неумение держать удар.



Было очевидно, что по своему составу "Борнмут" — наверное, слабейшая команда Премьер-Лиги этого сезона, так как "Нотттингем Форест" и "Фулхэм" прилично усилились, а вот "вишни" были не слишком активны на рынке, потратившись лишь не трех игроков: голкипера Нето, защитника Сенеси и опорника Тавернье. Но как показали последние матчи, эти новички не делают разницы для "Борнмута" — даже в обороне, на усиление которой они и были направлены. Состав "вишен" все еще слаб, и есть ощущение, что в клубе не очень-то и верят в возможность зацепиться за место в элите, работая по принципу "Норвича", который раз в два года заходит в Премьер-Лигу за деньгами.



Гордон продемонстрировал класс и правильный настой



Для многих удивительны настойчивый интерес "Челси" к вингеру "Эвертона" Энтони Гордону и готовность отдать сумму в районе 60 миллионов фунтов за игрока, которого Transfermarkt оценивает в 20 млн. евро. Как удивляют и слова менеджера "Эвертона" Фрэнка Лэмпарда, что Гордон на самом деле стоит 100 млн. фунтов. Последнее предложение "Челси" выглядит вообще очень заманчиво для "Эвертона" — Галлахер и Бройя, а также 25 млн. фунтов за игрока, который сам не прочь перебраться в "Челси", о чем уведомил клуб.



При этом, в отличие от начавшего забастовку в "Лестере" и отправленного в резерв перед уходом в "Челси" Фофана, Гордон выходит на поле и как ни в чем ни бывало играет, демонстрируя класс, который все четче виден в его игре с каждым матчем. При оценке молодого игрока стоит учитывать не то, что он сделал, а то, на что способен, и если Томас Тухель считает, что Гордон стоит своих денег, следует задаться вопросом, почему. Ровно так же выглядит ситуация в деле с Антони, который скоро станет самой дорогой летней покупкой "Манчестер Юнайтед".



Понятно, что у Гордона есть скорость и мастерство, как и у многих других, но куда важнее его менталитет. Он готов рискнуть и пойти в клуб, который ранее называли "пропащим местом" для молодых игроков и где ранее уже сгинул другой талант "Эвертона" Росс Баркли. При этом Гордон остается лоялен к клубу, который его воспитал и, если его желание уйти сейчас не осуществится, он продолжит играть за "Эвертон" так же классно, как против "Брентфорда".



У "Манчестер Сити" есть проблемы с обороной при стандартах



"Манчестер Сити" забивает много голов, и сейчас у них есть Эрлинг Холанд, с которым гораздо проще преодолевать насыщенную оборону противника, но "горожане" и много пропускают — девять голов в последних шести матчах Премьер-Лиги, начиная с конца прошлого сезона. В матче с "Кристал Пэлас" "Сити" пропустил два гола со стандартов после подач Эберечи Эзе, и эти голы просто привели в бешенство Пепа Гвардиолу, несмотря на то, что его команда нашла в себе силы, чтобы совершить впечатляющий камбэк с 0:2 в первой тайме.



Свое негодование Гвардиола объяснил после матча: "Стандарты это просто — сосредоточься, и они не забьют. Если ты не хочешь пропустить гол, ты блокируешь мяч, правильно атакуешь его. Я не говорю, что Эзе — не очень хороший игрок, но вы только представьте: на предматчевом разборе основное время было уделено его подачам и тому, как опасен Йоаким Андерсен. И в итоге он остался один, его никто не накрыл. Сегодня нам повезло, а завтра может и не повезти, и мы потеряем очки!"



"Брайтон" не заметил потери Кукурельи



Восхищение работой Грэма Поттера уже напоминает клише, но это не значит, что его нужно перестать хвалить. Да, "Брайтон" неплохо обеспечен финансово, но это мало что гарантирует без человека, который возглавит проект. Благодаря принципам Поттера его клуб сейчас занимает четвертое место с 10 очками после четырех туров.



Его команда всегда старается играть в свою игру — без паники и суеты, без оглядки на место в турнирной таблице и уровень соперника. Что самое важное, коллектив не замечает потерь важных игроков, а селекция легко находит достойную замену ушедшим. В субботу за "Брайтон" прекрасно дебютировал Первис Эступиньян, которого клуб приобрел на смену Марку Кукурелье, ушедшему в "Челси". На испанце "чайки" заработали 40 миллионов фунтов менее чем за год, а те, кто хорошо знаком с Эступиньяном в "Вильярреале", уверенно заявляли, что о не хуже Кукурельи. В субботу в этом убедились и болельщики "Брайтона".



Рахим Стерлинг способен на многое



В последние сезоны Пеп Гвардиола был несправедлив к Рахиму Стерлингу — он попросту не давал вингеру сборной Англии возможности набрать лучшую форму, не доверял ему так, как в предыдущие годы. Могло показаться, что карьера Стерлинга катится к закату и он теряет свои лучшие качества, как многие "бегунки" ближе к 30 годам, но в сборной Стерлинг в то время выглядел здорово, и потому было много вопросов к Гвардиоле.



Томас Тухель в Стерлинга верит и готов предоставить ему время для набора оптимальных кондиций и выхода на пик формы. Пока в действиях Стерлинга все еще наблюдается неуверенность, но в матче с "Лестером" именно он оказался тем игроком, который вытащил "Челси" из болота, куда команда едва не погрузилась после раннего удаления Галлахера.



Реализация моментов не была коньком Стерлинга даже в лучшие годы, но тут он реализовал два своих момента из трех и был готов сделать хет-трик, если бы не сейв Данни Уорда. Тухель понимает, что путь к выходу на пик формы для Стерлинга — в обретении уверенности. И он в своем стиле поддерживает игрока, одновременно отдавая ему должное после важной победы, но и требуя от него большего, как от игрока мирового класса.



Харри Кейн открыл третью сотню голов в чемпионате



Забив свой 200-й и 201-й голы в чемпионате Англии, Харри Кейн напомнил всем, что он не только один из лучших центральных нападающих своей эпохи, но и один из лучших форвардов, когда-либо игравших в Англии, а кроме того, он становится только лучше с каждым годом. Хоть он и потрясающий бомбардир, что делает его по-настоящему особенным, его интеллект и самообладание, которые делают его одним из самых смертоносных форвардов всех времен.



Особенно он хорош при ударах со средней дистанции, что и продемонстрировал на "Сити Граунд" в матче с "Ноттингем Форест". Его хладнокровие поражает — Дин Хендерсон попал в касту тех немногих голкиперов, кто смог отразить пенальти Кейна, но на самообладании Харри в этой игре этот промах никак не отразился. Он продолжил искать свои моменты и создавать их для партнеров и не сплоховал, когда Ришарлисон выдал ему шикарную передачу, также достойную упоминания в итогах тура.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru