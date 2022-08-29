"Вест Хэм" объявил о покупке Пакеты

"Вест Хэм" подтвердил приобретение полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты за рекордные для своего клуба 51 миллион фунтов.

Пройдя медобследование, Пакета заключил с "Вест Хэмом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Лукас, которому в субботу исполнилось 25, стал уже восьмым приобретением "молотобойцев" в это трансферное окно после Джанлуки Скамакки, Найефа Агерда, Эмерсона Палмери, Максвела Корне, Тило Керера, Альфонса Ареоля и Флинна Даунса.



Пакета провел в "Лионе" два года, забив 21 гол и отдав 14 результативных передач в 80 матчах. До этого Лукас также выступал за "Милан" и "Фламенго".



На счету Пакеты 33 матча за сборную Бразилии, и, как ожидается, Лукас попадет в заявку своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.



"Надеюсь, это начало приятного приключения. "Вест Хэм" очень хорошо провел пошлый сезон, и я надеюсь, что со мной они будут выступать еще лучше", — сообщил Пакета.