"Вест Хэм" объявил о покупке Пакеты

Лукас Пакета "Вест Хэм" подтвердил приобретение полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты за рекордные для своего клуба 51 миллион фунтов.

Пройдя медобследование, Пакета заключил с "Вест Хэмом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Лукас, которому в субботу исполнилось 25, стал уже восьмым приобретением "молотобойцев" в это трансферное окно после Джанлуки Скамакки, Найефа Агерда, Эмерсона Палмери, Максвела Корне, Тило Керера, Альфонса Ареоля и Флинна Даунса.

Пакета провел в "Лионе" два года, забив 21 гол и отдав 14 результативных передач в 80 матчах. До этого Лукас также выступал за "Милан" и "Фламенго".

На счету Пакеты 33 матча за сборную Бразилии, и, как ожидается, Лукас попадет в заявку своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

"Надеюсь, это начало приятного приключения. "Вест Хэм" очень хорошо провел пошлый сезон, и я надеюсь, что со мной они будут выступать еще лучше", — сообщил Пакета.


Метки Вест Хэм, Лион, Пакета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 30.08.2022 00:05 # sausage
    Нормально так Зеля решил положить на фарш и жареные котлеты почти 6 сотен всушников (или кого он там послал на смерть) ради показухи натовским хозяевам, что они типа ещё могут воевать. Ждём заявления, что они не погибли бы, если бы денег и оружия от ЕС, США и англов было бы больше.

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  2. eakz 30.08.2022 00:03 # eakz
    хорошо провел пошлый сезон

    байт от Михайло

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  3. iskander8sg 29.08.2022 23:56 # iskander8sg
    В Белгороде посреди ночи народ на педали дает... Вата вы там ебнулись в корень уже?

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  4. iskander8sg 29.08.2022 23:29 # iskander8sg
    https://music.youtube.com/watch?v=7-_zF9VhEys&;feature=share
    Русский военный корабл - иди на хуй!
    Херсон за 96 часов снова будет дома, под защитой ВСУ!

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  5. imf-tau 29.08.2022 23:28 # imf-tau
    Трансферю бибу в рот шерстяной сосаге. Надо успеть зарегистрировать до конца окна.

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  6. xah 29.08.2022 23:13 # xah
    Хороший трансфер

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  7. gerrard08 29.08.2022 23:13 # gerrard08
    Охеренный трансфер для молотков.

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  8. thegodfather 29.08.2022 23:07 # thegodfather
    Оркам пакет нужнее.
    Зачем он вх не понятно

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  9. wilegend 29.08.2022 23:01 # wilegend
    пакет нужен?

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