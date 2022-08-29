"Вест Хэм" объявил о покупке Пакеты
"Вест Хэм" подтвердил приобретение полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты за рекордные для своего клуба 51 миллион фунтов.
Пройдя медобследование, Пакета заключил с "Вест Хэмом" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
Лукас, которому в субботу исполнилось 25, стал уже восьмым приобретением "молотобойцев" в это трансферное окно после Джанлуки Скамакки, Найефа Агерда, Эмерсона Палмери, Максвела Корне, Тило Керера, Альфонса Ареоля и Флинна Даунса.
Пакета провел в "Лионе" два года, забив 21 гол и отдав 14 результативных передач в 80 матчах. До этого Лукас также выступал за "Милан" и "Фламенго".
На счету Пакеты 33 матча за сборную Бразилии, и, как ожидается, Лукас попадет в заявку своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.
"Надеюсь, это начало приятного приключения. "Вест Хэм" очень хорошо провел пошлый сезон, и я надеюсь, что со мной они будут выступать еще лучше", — сообщил Пакета.
29.08.2022 23:00
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Нормально так Зеля решил положить на фарш и жареные котлеты почти 6 сотен всушников (или кого он там послал на смерть) ради показухи натовским хозяевам, что они типа ещё могут воевать. Ждём заявления, что они не погибли бы, если бы денег и оружия от ЕС, США и англов было бы больше.
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хорошо провел пошлый сезон
байт от Михайло
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В Белгороде посреди ночи народ на педали дает... Вата вы там ебнулись в корень уже?
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https://music.youtube.com/watch?v=7-_zF9VhEys&;feature=share
Русский военный корабл - иди на хуй!
Херсон за 96 часов снова будет дома, под защитой ВСУ!
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Трансферю бибу в рот шерстяной сосаге. Надо успеть зарегистрировать до конца окна.
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Хороший трансфер
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Охеренный трансфер для молотков.
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Оркам пакет нужнее.
Зачем он вх не понятно
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пакет нужен?
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