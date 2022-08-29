"Челси" обсуждает переход Зийеша в аренду в "Аякс"

"Челси" обсуждает условия перехода своего вингера Хакима Зийеша в "Аякс" на правах аренды.

Прямо сейчас "Аякс" находится на пороге продажи Антони в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов фунтов.



Как сообщает The Independent, заменить 22-летнего бразильца в "Аяксе" должен Зийеш, который угодил в опалу к главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю и доступен для трансфера.



Изначально два клуба пытались договориться о постоянном трансфере Хакима, однако стоимость и зарплата 29-летнего марокканца оказались чересчур большими для чемпионов Эредивизии.



Поэтому сейчас диалог ведется относительно аренды и того, какую часть зарплаты Зийеша будет субсидировать "Челси".



"Челси" в свою очередь не собирается оставаться без замены для Зийеша, рассматривая на эту роль Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".