"Челси" обсуждает переход Зийеша в аренду в "Аякс"
"Челси" обсуждает условия перехода своего вингера Хакима Зийеша в "Аякс" на правах аренды.
Прямо сейчас "Аякс" находится на пороге продажи Антони в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов фунтов.
Как сообщает The Independent, заменить 22-летнего бразильца в "Аяксе" должен Зийеш, который угодил в опалу к главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю и доступен для трансфера.
Изначально два клуба пытались договориться о постоянном трансфере Хакима, однако стоимость и зарплата 29-летнего марокканца оказались чересчур большими для чемпионов Эредивизии.
Поэтому сейчас диалог ведется относительно аренды и того, какую часть зарплаты Зийеша будет субсидировать "Челси".
"Челси" в свою очередь не собирается оставаться без замены для Зийеша, рассматривая на эту роль Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".
29.08.2022 22:00
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Никакой аренды юаааля токо продажа. Если аренда пусть банку полирует оруу
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