"Юнайтед" согласовал переход Дубравки

"Манчестер Юнайтед" согласовал переход голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

Дубравка утратил статус первого номера "Ньюкасла" с появлением на "Сент-Джеймс Парк" Ника Поупа, поэтому Мартин ответил взаимностью на интерес из Манчестера, где ему предлагают стать дублером Давид Де Хеа.



По информации The Guardian, "Юнайтед" обратился к варианту с Дубравкой после того, как Кевин Трапп из "Айнтрахта" отказал "красным дьяволам".



К настоящему моменту "Юнайтед" уже договорился и с "Ньюкаслом", и с самим 33-летним словаком, который прибудет на "Олд Траффорд" на правах аренды с опцией выкупа за 5 миллионов фунтов.