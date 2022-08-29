"Юнайтед" согласовал переход Дубравки

Мартин Дубравка "Манчестер Юнайтед" согласовал переход голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

Дубравка утратил статус первого номера "Ньюкасла" с появлением на "Сент-Джеймс Парк" Ника Поупа, поэтому Мартин ответил взаимностью на интерес из Манчестера, где ему предлагают стать дублером Давид Де Хеа.

По информации The Guardian, "Юнайтед" обратился к варианту с Дубравкой после того, как Кевин Трапп из "Айнтрахта" отказал "красным дьяволам".

К настоящему моменту "Юнайтед" уже договорился и с "Ньюкаслом", и с самим 33-летним словаком, который прибудет на "Олд Траффорд" на правах аренды с опцией выкупа за 5 миллионов фунтов.


Метки Дубравка, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 21:00

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  1. alexomck 29.08.2022 21:13 # alexomck
    Если Поупу проиграл, то давления на Де Хею точно не окажет, глухо сядет на лавку

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