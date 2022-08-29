"Юнайтед" согласовал переход Дубравки
"Манчестер Юнайтед" согласовал переход голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки.
Дубравка утратил статус первого номера "Ньюкасла" с появлением на "Сент-Джеймс Парк" Ника Поупа, поэтому Мартин ответил взаимностью на интерес из Манчестера, где ему предлагают стать дублером Давид Де Хеа.
По информации The Guardian, "Юнайтед" обратился к варианту с Дубравкой после того, как Кевин Трапп из "Айнтрахта" отказал "красным дьяволам".
К настоящему моменту "Юнайтед" уже договорился и с "Ньюкаслом", и с самим 33-летним словаком, который прибудет на "Олд Траффорд" на правах аренды с опцией выкупа за 5 миллионов фунтов.
29.08.2022 21:00
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Если Поупу проиграл, то давления на Де Хею точно не окажет, глухо сядет на лавку
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