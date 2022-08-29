Тухель: "Буду счастливым тренером 1 сентября"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что будет счастлив, независимо от того, что произойдет в остатке трансферного окна.

В преддверии трансферного дедлайна "Челси" охотится за игроками вроде Весле Фофана, Энтони Гордона и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Тухель ощущает потребность в усилении, но не собирается жаловаться, если никого не получит.



"Прямо сейчас нам нужно больше игроков на некоторых позициях. Но конец трансферного окна близок, и когда наступит 1 сентября, я буду счастливым тренером, что бы ни случилось. Я буду пытаться находить решения, не думая о том, что случилось".



"Мы надеемся провести 60 матчей (в этом сезоне), но нам нужны все игроки, и каждый должен быть готов. Нам придется принимать много сложных решений. В данный момент их недостаточно, и я бы хотел принимать больше таких решений. Это бы означало, что мы в полностью боевом режиме", — цитирует Тухеля Sky Sports.