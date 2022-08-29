Лэмпард уверен, что Гордон не будет требовать перехода в "Челси"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард уверен, что нападающий Энтони Гордон не будет устраивать скандал, требуя своего перехода в "Челси".

Чтобы добиться своих трансферов в другие клубы Весле Фофана и Вилли Боли отказались играть за "Лестер" и "Вулверхэмптон", соответственно. Однако Лэмпард уверен, что 21-летний Гордон, за которым охотится "Челси", продолжит стараться изо всех сил на благо "Эвертона".



"Энтони не смог бы и не должен был так поступить со мной. Если он попытается нарочно пропустить матч, он увидит меня с другой стороны. Это бесспорно, и я думаю, он знает это".



"Я не пытаюсь быть строгим. Просто то, что вы говорите, ему несвойственно. Он просто не такой".



"В то же время он не робот, и это сложно, когда к тебе приковано все внимание. Я понимаю это, я сам был молодым амбициозным игроком".



"В этом и прелесть Энтони. Он упорно трудится и хочет стать лучше. Он хочет делать то, что сделал в субботу. Я имею ввиду забивать голы и бегать ради этой команды. Поэтому с ним приятно работать. Поэтому я бы никогда не ожидал от Энтони подобных поступков".



"Он будет в заявке на матч во вторник. Он игрок огромной важности для нас. Сейчас мы приближаемся к концу окна, а Энтони — игрок огромной важности для нас и будет таковым в этом сезоне", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.