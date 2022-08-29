Тухель посетовал на дефицит полузащитников

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель посетовал, что остался только с двумя здоровыми центральными полузащитниками в преддверии выезда к "Саутгемптону".

Перед началом сезона казалось, что у "Челси" полный порядок с центром поля. Помимо Жоржиньо, Нголо Канте, Матео Ковачича и Рубена Лофтус-Чика, Тухель располагал здесь вернувшимся из аренды в "Кристал Пэлас" Конором Галлахером.

Сверх этого "синие" потратили 20 миллионов фунтов на юного Кэрни Чуквуэмеку, который теперь может получить свой шанс, ведь Канте травмирован, Ковачич еще не набрал форму, а Галлахер дисквалифицирован.

"Это головная боль, хотя обычно я бы предпочел, чтобы у меня болела голова от того, кто сыграет и кто будет в запасе".

"Мы думали, что у нас есть пять игроков для этой зоны, а сверх этого Кэрни как молодой игрок".

"На старте сезона мы беспокоились, что у нас слишком много игроков здесь, но сейчас мы проводим всего лишь пятый матч, и у нас осталось только два игрока с опытом на этой позиции плюс Кова в запасе, потому что он не готов играть матч целиком на уровне Премьер-Лиги, он только неделю тренируется после травмы".

"Это странная ситуация, и она нам не нравится. Я не знаю, почему мы оказались в этой ситуации. Нам придется поломать голову — или нет, потому что у нас не осталось выбора", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки травмы, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 17:00

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  1. beatles-red 29.08.2022 17:59 # beatles-red
    Чет ведет себя как подросток, а не тренер. Хает своих, всю ответственность переводит на игроков при неблагоприятном матче, сетует на отсутствие игроков, хотя ему больше всех почти этим то купили игроков, с Конте поссороился, что то не посмотрел в глаза. Хз, чет как истеричка

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  2. thegodfather 29.08.2022 17:28 # thegodfather
    Дефицит полузащей!? Или странная ситуация с травмами и дисквами.... Михайло...

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  3. shearer1 29.08.2022 17:28 # shearer1
    5-2-3

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  4. breadpeat 29.08.2022 17:27 # breadpeat
    "это головная боль, а мы думали, хотя ситуация странная и я не знаю, почему нам не нравится - это слишком"... (с)

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