Тухель посетовал на дефицит полузащитников
Главный тренер "Челси" Томас Тухель посетовал, что остался только с двумя здоровыми центральными полузащитниками в преддверии выезда к "Саутгемптону".
Перед началом сезона казалось, что у "Челси" полный порядок с центром поля. Помимо Жоржиньо, Нголо Канте, Матео Ковачича и Рубена Лофтус-Чика, Тухель располагал здесь вернувшимся из аренды в "Кристал Пэлас" Конором Галлахером.
Сверх этого "синие" потратили 20 миллионов фунтов на юного Кэрни Чуквуэмеку, который теперь может получить свой шанс, ведь Канте травмирован, Ковачич еще не набрал форму, а Галлахер дисквалифицирован.
"Это головная боль, хотя обычно я бы предпочел, чтобы у меня болела голова от того, кто сыграет и кто будет в запасе".
"Мы думали, что у нас есть пять игроков для этой зоны, а сверх этого Кэрни как молодой игрок".
"На старте сезона мы беспокоились, что у нас слишком много игроков здесь, но сейчас мы проводим всего лишь пятый матч, и у нас осталось только два игрока с опытом на этой позиции плюс Кова в запасе, потому что он не готов играть матч целиком на уровне Премьер-Лиги, он только неделю тренируется после травмы".
"Это странная ситуация, и она нам не нравится. Я не знаю, почему мы оказались в этой ситуации. Нам придется поломать голову — или нет, потому что у нас не осталось выбора", — цитирует Тухеля Daily Mail.
29.08.2022 17:00
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Последние комментарии:
Чет ведет себя как подросток, а не тренер. Хает своих, всю ответственность переводит на игроков при неблагоприятном матче, сетует на отсутствие игроков, хотя ему больше всех почти этим то купили игроков, с Конте поссороился, что то не посмотрел в глаза. Хз, чет как истеричка
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Дефицит полузащей!? Или странная ситуация с травмами и дисквами.... Михайло...
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5-2-3
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"это головная боль, а мы думали, хотя ситуация странная и я не знаю, почему нам не нравится - это слишком"... (с)
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