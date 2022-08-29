Тухель посетовал на дефицит полузащитников

Главный тренер "Челси" Томас Тухель посетовал, что остался только с двумя здоровыми центральными полузащитниками в преддверии выезда к "Саутгемптону".

Перед началом сезона казалось, что у "Челси" полный порядок с центром поля. Помимо Жоржиньо, Нголо Канте, Матео Ковачича и Рубена Лофтус-Чика, Тухель располагал здесь вернувшимся из аренды в "Кристал Пэлас" Конором Галлахером.



Сверх этого "синие" потратили 20 миллионов фунтов на юного Кэрни Чуквуэмеку, который теперь может получить свой шанс, ведь Канте травмирован, Ковачич еще не набрал форму, а Галлахер дисквалифицирован.



"Это головная боль, хотя обычно я бы предпочел, чтобы у меня болела голова от того, кто сыграет и кто будет в запасе".



"Мы думали, что у нас есть пять игроков для этой зоны, а сверх этого Кэрни как молодой игрок".



"На старте сезона мы беспокоились, что у нас слишком много игроков здесь, но сейчас мы проводим всего лишь пятый матч, и у нас осталось только два игрока с опытом на этой позиции плюс Кова в запасе, потому что он не готов играть матч целиком на уровне Премьер-Лиги, он только неделю тренируется после травмы".



"Это странная ситуация, и она нам не нравится. Я не знаю, почему мы оказались в этой ситуации. Нам придется поломать голову — или нет, потому что у нас не осталось выбора", — цитирует Тухеля Daily Mail.