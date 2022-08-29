Гвардиола: "Силва незаменим для нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего полузащитника Бернарду Силву "незаменимым".

Именно с гола Силвы начался камбэк "Сити" против "Кристал Пэлас" в субботу (4:2). Гвардиола, ранее исключивший продажу Бернарду в "Барселону" или ПСЖ, использовал это, чтобы напомнить, что его восхищает в 28-летнем португальце.



"В Бернарду меня удивляет то, что он всегда готов сделать шаг вперед, когда игра складывается неправильно. Он любит оказываться в такой ситуации, ему комфортно в ней".



"Некоторые игроки делают шаг назад, а он делает шаг вперед. Поэтому он незаменим для нас во многих отношениях".



"Он так важен, он может играть на четырех или пяти позициях. Он важен не только на поле, но также за его пределами. Мне так нравится, что он есть в раздевалке", — цитирует Гвардиолу BBC.