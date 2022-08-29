"Пэлас" предложил 27 млн. фунтов за Галлахера

"Кристал Пэлас" выдвинул предложение в 27 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

Именно в "Пэлас" Галлахер провел прошлый сезон на правах аренды, забив восемь голов и отдав пять результативных передач во всех соревнованиях. Также Конор пробился в сборную Англии.



В новом сезоне Галлахер успел отметиться двумя выходами на замену и двумя появлениями в стартовом составе "Челси", в минувшую субботу против "Лестера" схлопотав удаление уже на 28-й минуте.



Теперь Галлахер может вернуться к "орлам", которые считают, что их шансы заполучить 22-летнего англичанина на условиях постоянного трансфера выше, нежели повторно в аренду.



Как сообщает The Times, сейчас "Пэлас" находится в ожидании ответа "Челси" на свое предложение по Галлахеру, который находится в системе "синих" с восьми лет и имеет контракт до 2025 года.