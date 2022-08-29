Фофана отправился на медобследование в США

Защитник "Лестера" Весле Фофана отправился в США на медобследование перед своим переходом в "Челси".

В минувшую пятницу "Челси" и "Лестер" достигли устной договоренности насчет компенсации за Фофана в размере 70 миллионов фунтов.



А накануне, как утверждает The Athletic, 21-летний француз прибыл в Соединенные Штаты, чтобы пройти серию медицинских тестов.



Это необходимо для "успокоения души" американского владельца "Челси" Тодда Бели, который перед столь крупной инвестицией хочет убедиться, что у Фофана нет никаких проблем со здоровьем после тяжелейшей травмы.



Весле получил перелом и вывих лодыжки год назад и пропустил семь месяцев, вернувшись к выступлениям за "Лестер" только в заключительные недели прошлого сезона.



Добавим, что эти формальности займут еще пару дней. При этом Фофана уже согласовал с "синими" условия контракта на шесть лет.