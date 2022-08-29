Фофана отправился на медобследование в США
Защитник "Лестера" Весле Фофана отправился в США на медобследование перед своим переходом в "Челси".
В минувшую пятницу "Челси" и "Лестер" достигли устной договоренности насчет компенсации за Фофана в размере 70 миллионов фунтов.
А накануне, как утверждает The Athletic, 21-летний француз прибыл в Соединенные Штаты, чтобы пройти серию медицинских тестов.
Это необходимо для "успокоения души" американского владельца "Челси" Тодда Бели, который перед столь крупной инвестицией хочет убедиться, что у Фофана нет никаких проблем со здоровьем после тяжелейшей травмы.
Весле получил перелом и вывих лодыжки год назад и пропустил семь месяцев, вернувшись к выступлениям за "Лестер" только в заключительные недели прошлого сезона.
Добавим, что эти формальности займут еще пару дней. При этом Фофана уже согласовал с "синими" условия контракта на шесть лет.
29.08.2022 14:00
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Подзалюпники, можете уже ничинать завидовать
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за Фуфлана 70 млн, это пздц
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Появилась интрига...
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