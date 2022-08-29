Фофана отправился на медобследование в США

Весле Фофана Защитник "Лестера" Весле Фофана отправился в США на медобследование перед своим переходом в "Челси".

В минувшую пятницу "Челси" и "Лестер" достигли устной договоренности насчет компенсации за Фофана в размере 70 миллионов фунтов.

А накануне, как утверждает The Athletic, 21-летний француз прибыл в Соединенные Штаты, чтобы пройти серию медицинских тестов.

Это необходимо для "успокоения души" американского владельца "Челси" Тодда Бели, который перед столь крупной инвестицией хочет убедиться, что у Фофана нет никаких проблем со здоровьем после тяжелейшей травмы.

Весле получил перелом и вывих лодыжки год назад и пропустил семь месяцев, вернувшись к выступлениям за "Лестер" только в заключительные недели прошлого сезона.

Добавим, что эти формальности займут еще пару дней. При этом Фофана уже согласовал с "синими" условия контракта на шесть лет.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 631

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 29.08.2022 14:31 # meshuggah
    Подзалюпники, можете уже ничинать завидовать

    (ответить)

  2. chelsea-69 29.08.2022 14:15 # chelsea-69
    за Фуфлана 70 млн, это пздц

    (ответить)

  3. shakur 29.08.2022 14:07 # shakur
    Появилась интрига...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: