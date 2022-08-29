"Ноттингем Форест" арендовал Ренана Лоди

"Ноттингем Форест" совершил свое 18-е приобретение этим летом, заполучив левого защитника "Атлетико" Ренана Лоди на правах аренды.

Лоди выступал за "Атлетико" после своего переезда из родной Бразилии в 2019 году, за это время сыграв 118 матчей. В сезоне 2020/21 Ренан завоевал титул Ла Лиги с командой Диего Симеоне.



Также 24-летний защитник, имеющий опыт выступлений в Лиге Чемпионов, вызывается в сборную Бразилии, за которую к настоящему моменту сыграл 15 матчей.



По информации Daily Mail, аренда Лоди обойдется "Форест" в 4.7 млн. фунтов. Также "лесники" получили опцию выкупа Ренана за 25 млн. фунтов.