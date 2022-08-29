"Байер" согласовал аренду Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Байер" согласовал условия аренды вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Sky Sports ожидает, что Хадсон-Одои уже сегодня улетит в Германию, чтобы пройти медобследование и официально присоединиться к клубу Бундеслиги.

При этом всего 24 часа сделка была под угрозой срыва, потому что "Байер" требовал опцию выкупа, а "Челси" настаивал на простой аренде.

Переговоры, в которых участвовал брат и агент 21-летнего англичанина Брэдли, увенчались тем, что клуб из Леверкузена согласился на условия "синих".

Хадсон-Одои и его представители успели пообщаться с целым рядом клубов в Англии и Европе, включая еще одного представителя Бундеслиги, но в итоге решили, что "Байер" — лучший вариант для первой в карьере Каллума аренды.

Добавим, после своего дебюта в 2018 году Хадсон-Одои забил 16 голов в 126 матчах за "Челси". Прошлым летом Каллум едва не ушел в дортмундскую "Боруссию", а еще раньше его хотела "Бавария".


Метки Байер, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 12:00

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  1. gary47 29.08.2022 12:23 # gary47
    Статистика достойная.... Байера)

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  2. thegodfather 29.08.2022 12:09 # thegodfather
    это хорошо
    если там раскроется изи лямов 40-50 за него срубим потенциально

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