"Байер" согласовал аренду Хадсон-Одои

"Байер" согласовал условия аренды вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Sky Sports ожидает, что Хадсон-Одои уже сегодня улетит в Германию, чтобы пройти медобследование и официально присоединиться к клубу Бундеслиги.



При этом всего 24 часа сделка была под угрозой срыва, потому что "Байер" требовал опцию выкупа, а "Челси" настаивал на простой аренде.



Переговоры, в которых участвовал брат и агент 21-летнего англичанина Брэдли, увенчались тем, что клуб из Леверкузена согласился на условия "синих".



Хадсон-Одои и его представители успели пообщаться с целым рядом клубов в Англии и Европе, включая еще одного представителя Бундеслиги, но в итоге решили, что "Байер" — лучший вариант для первой в карьере Каллума аренды.



Добавим, после своего дебюта в 2018 году Хадсон-Одои забил 16 голов в 126 матчах за "Челси". Прошлым летом Каллум едва не ушел в дортмундскую "Боруссию", а еще раньше его хотела "Бавария".