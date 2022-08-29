"Байер" согласовал аренду Хадсон-Одои
"Байер" согласовал условия аренды вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.
Sky Sports ожидает, что Хадсон-Одои уже сегодня улетит в Германию, чтобы пройти медобследование и официально присоединиться к клубу Бундеслиги.
При этом всего 24 часа сделка была под угрозой срыва, потому что "Байер" требовал опцию выкупа, а "Челси" настаивал на простой аренде.
Переговоры, в которых участвовал брат и агент 21-летнего англичанина Брэдли, увенчались тем, что клуб из Леверкузена согласился на условия "синих".
Хадсон-Одои и его представители успели пообщаться с целым рядом клубов в Англии и Европе, включая еще одного представителя Бундеслиги, но в итоге решили, что "Байер" — лучший вариант для первой в карьере Каллума аренды.
Добавим, после своего дебюта в 2018 году Хадсон-Одои забил 16 голов в 126 матчах за "Челси". Прошлым летом Каллум едва не ушел в дортмундскую "Боруссию", а еще раньше его хотела "Бавария".
29.08.2022 12:00
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Статистика достойная.... Байера)
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это хорошо
если там раскроется изи лямов 40-50 за него срубим потенциально
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