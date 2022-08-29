Скоулз понимает, почему Антони рвется в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что понимает отчаянное желание вингера "Аякса" Антони перейти в "красным дьяволам".

Прямо сейчас "Юнайтед" находится на пороге приобретения Антони за 85 миллионов фунтов. 22-летний бразилец уже направляется в Манчестер после достигнутого двумя клубами компромисса.



Скоулз понимает, чем привлек Антони "Юнайтед", но испытывает сомнения насчет того, готов ли бразилец к Премьер-Лиге.



"Это ожидаемо, что он хочет покинуть "Аякс" и перейти в "Манчестер Юнайтед". Так поступил его тренер, так поступила пара игроков. В наши дни нужно игнорировать цену — за каждого игрока платятся нелепо большие деньги".



"Он выглядит талантливым игроком, и переход до сих пор не состоялся, потому что за него назначена безумная цена".



"Единственная разница для него будет в Лиге Чемпионов. Разве ты хочешь играть в Лиге Чемпионов за "Аякс", который не имеет реальных шансов на победу там? Или ты хочешь перейти в "Манчестер Юнайтед" с возможностью выиграть Лигу Европы? На мой взгляд, тут не может быть сомнений. Я лишь переживаю, что "Юнайтед" выглядит так, будто клуб в отчаянном положении".



"Я симпатизирую парню, потому что он хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире. Не поймите меня неправильно, "Аякс" — большой клуб, но мы говорим о настоящем топ-клубе, который известен во всем мире".



"У него отличные навыки, он нравится тренеру, поэтому я понимаю желание игрока перейти. Достаточно ли он хорош?"



"Он забил не так много голов и отдал не так много результативных передач в голландской лиге. Здесь ему будет сложнее".



"Как мы уже видели прежде, в Голландии проще, чем здесь, поэтому его ждет настоящее испытание", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.