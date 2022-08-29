Оуэн — о победе "Ливерпуля" 9:0: "Знал, что счет будет крупным"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн знал, что "красные" победят "Борнмут" с крупным счетом.
В субботу "Ливерпуль" отпраздновал свою первую победу в этом сезоне, сокрушив "Борнмут" на "Энфилде" со счетом 9:0.
Когда команда Юргена Клоппа забила свои первые голы, Оуэн уже тогда знал, что пощады "вишенкам" в этот день не будет.
"Определенные команды, когда они ведут в несколько голов, думают, что теперь могут расслабиться. Но когда у тебя есть кто-нибудь вроде Мо Салаха, который к тому моменту еще не забил и не забил в матче вообще, ты знаешь, что они продолжат оказывать давление".
"Потому что все они голодны до голов, и ты просто знал, что счет будет крупным", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.
29.08.2022 10:00
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пффф, у мата05 в выигрышном экспрессе счёт 9:0 стоит, вчера показывал.
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а Мо Салах так и не забил. Не было бы ограничения по времени, Ливерпуль бы и 50 мячей забил, до тех пор пока тот не отличится
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