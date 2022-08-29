Оуэн — о победе "Ливерпуля" 9:0: "Знал, что счет будет крупным"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн знал, что "красные" победят "Борнмут" с крупным счетом.

В субботу "Ливерпуль" отпраздновал свою первую победу в этом сезоне, сокрушив "Борнмут" на "Энфилде" со счетом 9:0.



Когда команда Юргена Клоппа забила свои первые голы, Оуэн уже тогда знал, что пощады "вишенкам" в этот день не будет.



"Определенные команды, когда они ведут в несколько голов, думают, что теперь могут расслабиться. Но когда у тебя есть кто-нибудь вроде Мо Салаха, который к тому моменту еще не забил и не забил в матче вообще, ты знаешь, что они продолжат оказывать давление".



"Потому что все они голодны до голов, и ты просто знал, что счет будет крупным", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.