"Боруссия" не планирует продавать Беллингема и в следующем году
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что его клуб будет сражаться о сохранении полузащитника Джуда Беллингема следующим летом, не говоря уже об этом.
19-летний Беллингем выступает за "Боруссию" после своего перехода из родного "Бирмингема" в 2020 году. За это время Джуд добился впечатляющего прогресса и стал вызываться в сборную Англии.
Беллингем считается долгосрочной целью номер один "Ливерпуля" по усилению центра поля. Также Джуда сватают в другие английские гранды и "Реал", но у Келя другие планы на восходящую звезду.
"Насчет него никто не обращался. Но интересен он, полагаю, многим. Джуд — это игрок, который хорошо известен за пределами Германии".
"Я надеюсь, что Джуд Беллингем останется в Дортмунде и после 2023 года. Я могу видеть, что ему суперкомфортно у нас", — цитирует Келя Liverpool Echo.
29.08.2022 09:00
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