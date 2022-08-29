"Боруссия" не планирует продавать Беллингема и в следующем году

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что его клуб будет сражаться о сохранении полузащитника Джуда Беллингема следующим летом, не говоря уже об этом.

19-летний Беллингем выступает за "Боруссию" после своего перехода из родного "Бирмингема" в 2020 году. За это время Джуд добился впечатляющего прогресса и стал вызываться в сборную Англии.



Беллингем считается долгосрочной целью номер один "Ливерпуля" по усилению центра поля. Также Джуда сватают в другие английские гранды и "Реал", но у Келя другие планы на восходящую звезду.



"Насчет него никто не обращался. Но интересен он, полагаю, многим. Джуд — это игрок, который хорошо известен за пределами Германии".



"Я надеюсь, что Джуд Беллингем останется в Дортмунде и после 2023 года. Я могу видеть, что ему суперкомфортно у нас", — цитирует Келя Liverpool Echo.