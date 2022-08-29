"Челси" не отпустит Кепу и Чалобу

"Челси" уведомил голкипера Кепу Аррисабалагу и защитника Трево Чалобу, что те останутся в клубе на этот сезон.

Четыре года назад Кепа обошелся "Челси" в 72 миллиона фунтов, получив соответствующий статусу самого дорогого голкипера в мире контракт.



Естественно, сейчас "синие" не могут вернуть свои инвестиции в Аррисабалагу, и ранее ожидалось, что 27-летнему испанцу будет позволено уйти в аренду восстанавливать свою репутацию и трансферную стоимость.



Выглядел вероятным и уход за игровой практикой Чалобы, который прошлый сезон начинал основным игроком "Челси", но затем стал редким гостем на поле.



Однако Evening Standard утверждает, что оба игрока входят в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля на этот сезон.



Тухель хочет, чтобы Кепа сосредоточился на конкуренции с первым номером команды Эдуаром Менди, к игре которого в последнее время стали появляться претензии.



Отпустить же Чалобу Тухель просто не может из-за дефицита центральных защитников. Попрощавшись с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, "Челси" смог пригласить в эту зону лишь Калиду Кулибали.