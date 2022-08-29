"Челси" не отпустит Кепу и Чалобу

Кепа Аррисабалага и Трево Чалоба "Челси" уведомил голкипера Кепу Аррисабалагу и защитника Трево Чалобу, что те останутся в клубе на этот сезон.

Четыре года назад Кепа обошелся "Челси" в 72 миллиона фунтов, получив соответствующий статусу самого дорогого голкипера в мире контракт.

Естественно, сейчас "синие" не могут вернуть свои инвестиции в Аррисабалагу, и ранее ожидалось, что 27-летнему испанцу будет позволено уйти в аренду восстанавливать свою репутацию и трансферную стоимость.

Выглядел вероятным и уход за игровой практикой Чалобы, который прошлый сезон начинал основным игроком "Челси", но затем стал редким гостем на поле.

Однако Evening Standard утверждает, что оба игрока входят в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля на этот сезон.

Тухель хочет, чтобы Кепа сосредоточился на конкуренции с первым номером команды Эдуаром Менди, к игре которого в последнее время стали появляться претензии.

Отпустить же Чалобу Тухель просто не может из-за дефицита центральных защитников. Попрощавшись с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, "Челси" смог пригласить в эту зону лишь Калиду Кулибали.


Метки Аррисабалага, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 29.08.2022 08:55 # blueswin
    стали появляться претензии? Менди однозначно привозит каждый матч

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  2. shakur 29.08.2022 08:12 # shakur
    Руки прочь от джерси Майами Хит!

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