Джеррард понимает недовольство фанатов "Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что ощущает недовольство фанатов своего клуба после неудачного старта сезона.

В воскресенье против "Вест Хэма" "вилланы" потерпели свое третье поражение (0:1) в четырех матчах этого сезона Премьер-Лиги, и после финального свистка "Вилла Парк" освистал Джеррарда и его игроков.



Джеррард, чья команда также провалила концовку прошлого сезона, понимает, почему фанаты недовольны, но верит, что ему по силам исправить ситуацию.



"У меня есть два уха, и я многое слышу. Я слышал разочарование болельщиков, и когда я проверял последний раз, мои уши все еще работали, поэтому я в курсе их чувств".



"Я достаточно давно в футболе. Три поражения в четырех матчах — это не тот старт, как хотели болельщики, и точно не тот, как хотел я, поэтому, конечно, я все понимаю".



"Мы определенно разделяем разочарование болельщиков, и нет никого, кто был бы разочарован больше меня".



"Действовать и пытаться это исправить — это все, что мы можем сейчас. Я и мой штаб приложим все усилия для этого, однако это зависит и от игроков. Игроки должны оставаться сплоченными и найти способ добывать результаты, чтобы мы поднялись в таблице", — цитирует Джеррарда The Independent.