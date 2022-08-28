Джеррард понимает недовольство фанатов "Виллы"

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что ощущает недовольство фанатов своего клуба после неудачного старта сезона.

В воскресенье против "Вест Хэма" "вилланы" потерпели свое третье поражение (0:1) в четырех матчах этого сезона Премьер-Лиги, и после финального свистка "Вилла Парк" освистал Джеррарда и его игроков.

Джеррард, чья команда также провалила концовку прошлого сезона, понимает, почему фанаты недовольны, но верит, что ему по силам исправить ситуацию.

"У меня есть два уха, и я многое слышу. Я слышал разочарование болельщиков, и когда я проверял последний раз, мои уши все еще работали, поэтому я в курсе их чувств".

"Я достаточно давно в футболе. Три поражения в четырех матчах — это не тот старт, как хотели болельщики, и точно не тот, как хотел я, поэтому, конечно, я все понимаю".

"Мы определенно разделяем разочарование болельщиков, и нет никого, кто был бы разочарован больше меня".

"Действовать и пытаться это исправить — это все, что мы можем сейчас. Я и мой штаб приложим все усилия для этого, однако это зависит и от игроков. Игроки должны оставаться сплоченными и найти способ добывать результаты, чтобы мы поднялись в таблице", — цитирует Джеррарда The Independent.


Метки Астон Вилла, болельщики, Джеррард, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 28.08.2022 22:06 # gerrard08
    У всех великих людей бывают кризисы! Верим в Стива!

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  2. true-manc 28.08.2022 22:03 # true-manc
    усыпить надо псину и не мучить больше болельщиков Астон Виллы

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