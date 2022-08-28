Рангник отговорил "Челси" от покупки Роналду

"Челси" отказался от приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после соответствующей рекомендации Ральфа Рангника.

Приглашение нападающего остается приоритетной задачей для "Челси", который этим летом проводил Ромелу Лукаку и Тимо Вернера в их бывшие клубы.



По информации The Times, новый владелец "Челси" Тодд Бели настаивал на том, чтобы "синие" купили Роналду, который ранее этим летом желание уйти из "Юнайтед".



Однако наставник "Челси" Томас Тухель наложил вето на трансфер Роналду, и поступил он так после того, как обсудил 37-летнего португальца со своим коллегой и близким другом Рангником, который в прошлом сезоне на временной основе тренировал "Юнайтед".



Как отмечает The Times, негативная характеристика Рангника на Роналду не является сюрпризом — в концовке прошлого сезона Ральф открыто критиковал Криштиану за нежелание прессинговать и работать без мяча.