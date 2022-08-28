Мойес подтвердил, что "Вест Хэм" покупает Пакету
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил, что его клуб покупает полузащитника "Лиона" Лукаса Пакету.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Вест Хэм" согласовал с "Лионом" стоимость Пакеты в размере 51 миллиона футов.
После победы 0:1 над "Астон Виллой" в воскресенье Мойес подтвердил эту информацию и сообщил, что 25-летний бразилец уже в Лондоне.
"Насколько я понимаю, сегодня он прошел медобследование. Пока я не могу подтвердить, все ли там хорошо или плохо. Конечно, я надеюсь на это приобретение, потому что он прекрасный игрок и кое-что нам добавит".
"Это очередное захватывающее приобретение для нас. Мы пригласили ряд игроков, и многие из них регулярно выступают за свои сборные".
"Это сложное окно, но мы пытаемся найти усиление, которое поможет нам продолжить движение туда, где мы хотим оказаться. Я благодарен руководству и клубу за то, что мы пытаемся приглашать как можно более классных игроков", — цитирует Мойеса Evening Standard.
28.08.2022 20:00
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