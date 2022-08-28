"Челси" может сделать предложение о покупке Захи

Уилфрид Заха "Челси" проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.

Как утверждает The Independent, приоритетом главного тренера "Челси" Томаса Тухеля остается приглашение 9-го номера, однако отсутствие прогресса в переговорах по Пьер-Эмерику Обамеянгу из "Барселоны" и общий дефицит забивных форвардов на рынке заставляет "синих" искать альтернативные варианты по усилению атаки.

И как раз одним из таких вариантов является Заха, который уже несколько лет порывается уйти на повышение, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Прежде "Пэлас" просил за Заху 80 миллионов фунтов, но сейчас цена будет совершенно другой, ведь уже этой осенью Уилфриду исполнится 30 лет, а от его контракта остается менее года.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 28.08.2022 20:39 # osivori
    парень с скверным характером, не уровень челси, если за 20-30 то можно

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  2. ataman 28.08.2022 20:34 # ataman
    Заха топ вариант

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  3. askarko 28.08.2022 19:30 # askarko
    норм и с галахером сыгран

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  4. jirrort 28.08.2022 19:12 # jirrort
    Если в пределах 30 миллионов,то очень даже.

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  5. akado 28.08.2022 19:08 # akado
    Нужно брать, с Обамой всё заглохло, нужны лица в атаку. Этот чел проверенный боец в АПЛ.

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