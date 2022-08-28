"Челси" может сделать предложение о покупке Захи

"Челси" проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.

Как утверждает The Independent, приоритетом главного тренера "Челси" Томаса Тухеля остается приглашение 9-го номера, однако отсутствие прогресса в переговорах по Пьер-Эмерику Обамеянгу из "Барселоны" и общий дефицит забивных форвардов на рынке заставляет "синих" искать альтернативные варианты по усилению атаки.



И как раз одним из таких вариантов является Заха, который уже несколько лет порывается уйти на повышение, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".



Прежде "Пэлас" просил за Заху 80 миллионов фунтов, но сейчас цена будет совершенно другой, ведь уже этой осенью Уилфриду исполнится 30 лет, а от его контракта остается менее года.