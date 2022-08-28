"Челси" может сделать предложение о покупке Захи
"Челси" проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.
Как утверждает The Independent, приоритетом главного тренера "Челси" Томаса Тухеля остается приглашение 9-го номера, однако отсутствие прогресса в переговорах по Пьер-Эмерику Обамеянгу из "Барселоны" и общий дефицит забивных форвардов на рынке заставляет "синих" искать альтернативные варианты по усилению атаки.
И как раз одним из таких вариантов является Заха, который уже несколько лет порывается уйти на повышение, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".
Прежде "Пэлас" просил за Заху 80 миллионов фунтов, но сейчас цена будет совершенно другой, ведь уже этой осенью Уилфриду исполнится 30 лет, а от его контракта остается менее года.
28.08.2022 19:00
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Последние комментарии:
парень с скверным характером, не уровень челси, если за 20-30 то можно
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Заха топ вариант
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норм и с галахером сыгран
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Если в пределах 30 миллионов,то очень даже.
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Нужно брать, с Обамой всё заглохло, нужны лица в атаку. Этот чел проверенный боец в АПЛ.
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