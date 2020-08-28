"Вест Хэм" набрал первые очки в сезоне
"Вест Хэм" поднялся со дна Премьер-Лиги благодаря победе 0:1 в гостях у "Астон Виллы".
Напомним, "Вест Хэм" оказался на последнем месте в таблице после того, как проиграл все три первых матча, не забив в них ни одного гола.
Однако в воскресенье "молотобойцам" удалось прервать эту неудачную серию. За 16 минут до окончания матча против "Виллы" Пабло Форнальс нанес удар с дистанции, а мяч срикошетил от ноги защитника и залетел по дуге под перекладину — 0:1.
Таким образом, "Вест Хэм" чуть поправил свою положение, а последнее место теперь занимает "Лестер".
"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче
28.08.2022 18:00
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жирольт у параши
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Стиви Джи, давай до свидания!
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Живодёр Мойес со своим мертвейшим Вест Хэмом покормил тупую собачку какулями, да еще и полил её желтенькой. Говорить о прочих греховных вещах вообще не хочется. Лютейшая зоофилию на просторах Англии, братишки, и этому нет конца, увы. Усыпите портовую собачку, хватит ей позориться.
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Собака Дембы Ба какуля пздц
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