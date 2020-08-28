"Вест Хэм" набрал первые очки в сезоне

Пабло Форнальс "Вест Хэм" поднялся со дна Премьер-Лиги благодаря победе 0:1 в гостях у "Астон Виллы".

Напомним, "Вест Хэм" оказался на последнем месте в таблице после того, как проиграл все три первых матча, не забив в них ни одного гола.

Однако в воскресенье "молотобойцам" удалось прервать эту неудачную серию. За 16 минут до окончания матча против "Виллы" Пабло Форнальс нанес удар с дистанции, а мяч срикошетил от ноги защитника и залетел по дуге под перекладину — 0:1.

Таким образом, "Вест Хэм" чуть поправил свою положение, а последнее место теперь занимает "Лестер".

"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2022 18:00

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  1. jirrort 28.08.2022 18:59 # jirrort
    жирольт у параши

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  2. brown-ale 28.08.2022 18:10 # brown-ale
    Стиви Джи, давай до свидания!

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  3. true-manc 28.08.2022 18:09 # true-manc
    Живодёр Мойес со своим мертвейшим Вест Хэмом покормил тупую собачку какулями, да еще и полил её желтенькой. Говорить о прочих греховных вещах вообще не хочется. Лютейшая зоофилию на просторах Англии, братишки, и этому нет конца, увы. Усыпите портовую собачку, хватит ей позориться.

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  4. mancityman 28.08.2022 18:08 # mancityman
    Собака Дембы Ба какуля пздц

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