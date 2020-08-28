"Вест Хэм" набрал первые очки в сезоне

"Вест Хэм" поднялся со дна Премьер-Лиги благодаря победе 0:1 в гостях у "Астон Виллы".

Напомним, "Вест Хэм" оказался на последнем месте в таблице после того, как проиграл все три первых матча, не забив в них ни одного гола.



Однако в воскресенье "молотобойцам" удалось прервать эту неудачную серию. За 16 минут до окончания матча против "Виллы" Пабло Форнальс нанес удар с дистанции, а мяч срикошетил от ноги защитника и залетел по дуге под перекладину — 0:1.



Таким образом, "Вест Хэм" чуть поправил свою положение, а последнее место теперь занимает "Лестер".



"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче