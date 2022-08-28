Роналду был разочарован понижением зарплаты на 25%

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был разочарован тем, что его зарплата этим летом снизилась на 25 процентов.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на шестом месте в Премьер-Лиге, в результате чего не попал в Лигу Чемпионов.



Непопадание в Лигу Чемпионов автоматически повлекло понижение зарплат игроков первой команды "красных дьяволов" на 25 процентов, и Роналду это очень тяжело воспринял, сообщает The Times.



Криштиану был расстроен и раздражен, что его лишил четверти заработка, хотя лично он провел хороший сезон и забил 18 голов в Премьер-Лиге в свои 37 лет.



Когда Роналду возвращался в клуб год назад, ему обещали борьбу за титул, и суровая реальность дополнительно усилила разочарование Криштиану, который ранее этим летом попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба.