"Юнайтед" на пороге компромисса с "Аяксом" по Антони

"Манчестер Юнайтед" близок к компромиссу с "Аяксом" насчет стоимости вингера Антони.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" сделал очередное предложение о покупке Антони в размере 90 миллионов евро (76.3 млн. фунтов), на что "Аякс" ответил отказом.



Однако два клуба продолжили переговоры и сейчас, как утверждает Sky Sports, готовы сойтись примерно на 100 млн. евро (85 млн. фунтов), включая бонусы.



Сам Антони отчаянно хочет перейти в "Юнайтед" и даже публично озвучил свое желание на днях. Кроме того, 22-летний бразилец отказывается играть за "Аякс", пропуская матч Эредивизии против "Утрехта" сегодня.