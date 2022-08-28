"Юнайтед" на пороге компромисса с "Аяксом" по Антони
"Манчестер Юнайтед" близок к компромиссу с "Аяксом" насчет стоимости вингера Антони.
Ранее на текущей неделе "Юнайтед" сделал очередное предложение о покупке Антони в размере 90 миллионов евро (76.3 млн. фунтов), на что "Аякс" ответил отказом.
Однако два клуба продолжили переговоры и сейчас, как утверждает Sky Sports, готовы сойтись примерно на 100 млн. евро (85 млн. фунтов), включая бонусы.
Сам Антони отчаянно хочет перейти в "Юнайтед" и даже публично озвучил свое желание на днях. Кроме того, 22-летний бразилец отказывается играть за "Аякс", пропуская матч Эредивизии против "Утрехта" сегодня.
28.08.2022 16:00
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Зиеш значит сииииибётся,ой как заебись
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Это охуенно.
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