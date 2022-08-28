Скоулз: "Магуайр вернется в старт МЮ только в случае травм"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что защитник Харри Магуайр сможет вернуться в стартовый состав "красных дьяволов" только в случае травм конкурентов.

Выезд к "Саутгемптону" накануне стал вторым подряд матчем, который Магуайр провел на скамейке запасных. "Юнайтед" вновь победил и на сей раз даже не пропустил.



По мнению Скоулза, теперь у главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага нет никаких причин отказываться от связки Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса в центре обороны, что является плохой новостью для Магуайра.



"Единственный способ для него вернуться в стартовый состав — только если Рафаэль Варан или кто-нибудь из других парней травмируются. Это то, на что он должен надеяться".



"Но если без него команда будет побеждать, но так будет лучше", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.